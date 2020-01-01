Житель Москвы выиграл 1 млрд рублей в новогоднем розыгрыше лотереи

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Житель Москвы стал обладателем "Новогоднего миллиарда" в рамках розыгрыша тиража лотереи "Русское лото". Об этом сообщается в пресс-релизе компании "Столото".

"1 января по итогам новогоднего тиража лотереи "Русское лото" в России появился первый лотерейный миллиардер. Самый везучий человек года купил счастливый билет всего за 100 рублей и выиграл астрономическую сумму - миллиард рублей. Удача могла заглянуть в любой уголок России, но выбрала Москву", - говорится в сообщении компании.

Согласно данным компании, выигрыш стал рекордным в истории российских государственных лотерей, при этом имя победителя пока не известно. Всего в розыгрыше приняли участие 53 614 853 билета.

"Столото" поздравляет победителя и приглашает его в московский лотерейный центр для оформления выигрыша", - говорится в сообщении.

На сайте телеканала НТВ, который вел трансляцию шоу "Новогодний миллиард", уточняется, что победителем 1316-го тиража лотереи "Русское лото" стал "житель Москвы, купивший билет с номером 131626314944". "Выигрыш ему принесла комбинация 85 17 29 69 7 22 19", - говорится в сообщении вещателя.