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Россиянин оплатил операцию маленькой пациентки из США в Краснодаре

Директор специализированной клиники лазерной и фотодинамической терапии Андрей Алексуткин при этом не стал разглашать данные человека, который оплатил операцию

КРАСНОДАР, 1 января /ТАСС/. Житель одного из регионов России в качестве благотворительности полностью оплатил лечение девочки из США с новообразованием на лице в клинике Краснодара. Об этом сообщил ТАСС директор специализированной клиники лазерной и фотодинамической терапии Андрей Алексуткин.

Врачи в Краснодаре с октября 2019 года успешно провели ряд операций, удалив шестимесячной пациентке из США Луне Феннер, которой не смогли помочь медики на родине, одну восьмую часть большого новообразования на лице. Девочка вместе с мамой отправились встречать Новый год на родину, а после праздников вернулись на лечение в Краснодар. Онкологи планируют провести от шести до восьми операций, на лечение потребуется порядка 1,5 лет, угрозы перерождения новообразования в раковое нет.

"Житель России произвел благотворительный взнос, полностью оплатив лечение Луны", - сказал Алексуткин, он не уточнил, из какого региона этот человек, так как эта информация является конфиденциальной.

Теги
СШАРоссияКраснодарский край
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