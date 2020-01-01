Путин присвоил первое звание генерала в службе судебных приставов ФССП

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов получил первое генеральское звание в службе судебных приставов. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду.

"Присвоить специальное звание генерал-полковника внутренней службы Аристову Дмитрию Васильевичу", - говорится в документе.

Специальные звания в службе судебных приставов появились благодаря вступившему в силу 1 января закону "О службе в органах принудительного исполнения РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Он приравнял по статусу службу приставов к правоохранительным органам - таким же, как полиция и органы исполнения наказаний. Хотя в службе приставов сохранятся и гражданские должности, для приставов предусмотрены специальные звания - от прапорщика до генерала внутренней службы РФ. Например, руководители территориальных управлений ФССП после переаттестации получат звания полковников внутренней службы. Предполагается, что переаттестация приставов продлится в течение полугода.

Дмитрий Аристов в 2017 году назначен на должность директора Федеральной службы судебных приставов - главного судебного пристава Российской Федерации. Имеет классный чин действительного государственного советника РФ 1 класса, полковник запаса.