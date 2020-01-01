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МККК сообщил о возвращении в Саудовскую Аравию из Йемена шести задержанных

Как сообщили в организации, перед возвращением сотрудники Красного Креста побеседовали с ними, чтобы убедиться, что решение вернуться домой было принято ими добровольно

ЖЕНЕВА, 1 января. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) выступил нейтральным посредником в возвращении в среду на родину шести задержанных в Йемене подданных Саудовской Аравии. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе гуманитарной организации.

Отмечается, что МККК "способствовал репатриации шести саудовских задержанных из Йемена в Саудовскую Аравию" после того как Эр-Рияд и хуситы достигли соответствующего соглашения. В подобных операциях Красный Крест "выступает в качестве нейтрального посредника, содействующего репатриации".

Перед возвращением шести саудовцев на родину сотрудники Красного Креста побеседовали с ними, чтобы убедиться, что решение вернуться домой было принято ими добровольно. Кроме того, их осмотрел врач, подтвердивший, что по состоянию здоровья они могут отправиться в путь. "МККК расценивает это освобождение как позитивный шаг, выражая надежду, что он ускорит дальнейшее действия по предоставлению свободы людям, задержанным в связи с конфликтом", - подчеркивается в заявлении.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами, которые в настоящее время контролируют столицу страны Сану. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. К ней присоединились Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

Теги
БахрейнСуданИорданияКувейтПакистанКатарОАЭЙеменЕгипетСаудовская АравияМарокко
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