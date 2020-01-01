Нобелевский лауреат по физике получит орден Почетного легиона

ПАРИЖ, 1 января. /ТАСС/. Обладатель Нобелевской премии по физике 2018 года Жерар Муру, глава выполняющей космические запуски с космодрома Куру компании Arianespace Стефан Исраэль, а также ряд ученых, деятелей из спортивной и деловой сферы, литераторов и многие другие удостоены в наступившем 2020 году французского ордена Почетного легиона. Как сообщается в среду в государственном официальном вестнике L'Officiel, всего в этом году почетную награду получат 487 человек.

Жерар Муру, получивший звание офицера Почетного легиона, стал одним из трех ученых, которые разделили между собой Нобелевскую премию 2018 года за революционные открытия в области лазерной физики. В частности, жюри оценило его совместное с канадской исследовательницей Донной Стриклэнд изобретение метода генерирования ультракоротких оптических импульсов высокой интенсивности. С 2008 года Муру является иностранным членом Российской академии наук, а в 2010 году по программе грантов правительства РФ он был приглашен на работу в Нижегородский государственный университет.

Среди представителей научного сообщества звания рыцаря Почетного легиона (на ранг ниже) удостоился глава корпорации Arianespace Стефан Исраэль. Второе по значимости в иерархии Почетного легиона звание великого офицера присвоено египтологу Кристиан Циглер и социологу Клодин Эрцлих, писателю Исмаилу Кадаре, а также психоаналитику и писательнице Юлии Кристевой. Среди спортивных деятелей повышение до офицера Почетного легиона заслужил бывший тренер английского футбольного клуба "Арсенал" Арсен Венгер, ныне возглавляющий департамент развития мирового футбола Международной федерации футбола (ФИФА).

Повышение до высшей степени этой награды - кавалера Большого креста Почетного легиона - ожидает лишь двух человек. Это 98-летний Пьер Симоне и 99-летний Эдгар Тюпе-Томе - бывшие бойцы французского Сопротивления. Оба они также являются одними из последних живых обладателей французского ордена Освобождения, учрежденного в 1940 году генералом Шарлем де Голлем.

Орден Почетного легиона был учрежден Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Высшая награда Франции имеет пять степеней: две высших - кавалера Большого креста и великого офицера, - за которыми по нисходящей следуют степени командора, офицера и рыцаря. Списки награжденных публикуются три раза в год - 1 января, на Пасху и в день Национального праздника 14 июля.