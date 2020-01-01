Аскер Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу "Голос"

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Аскер Бербеков из команды Константина Меладзе стал победителем восьмого сезона вокального шоу "Голос". Финал проекта транслировался вечером в среду в прямом эфире Первого канала.

Бербекову отдали предпочтение 66,1% телезрителей. В итоговом голосовании его соперником был Антон Токарев из команды Сергея Шнурова, который стал серебряным призером сезона. Также в финале принимали участие Ив Набиев (команда Полины Гагариной) и Арсен Мукенди (команда Валерия Сюткина).

Бербеков, по данным Министерства культуры Кабардино-Балкарии (КБР) родился в городе Баксане, живет и работает в Москве. Выпускник Российской академии музыки им. Гнесиных профессионально занимается вокалом, в 2007 году стал победителем всероссийского фестиваля-конкурса патриотической песни "Я люблю тебя, Россия!". "Новый год - новые победы. Не сомневались. Поздравляю Аскера и всех жителей Кабардино-Балкарии с очередной нашей общей победой", - написал глава республики Казбек Коков в своем аккаунте в Instagram.

Лучшим наставником сезона признан Шнуров, набравший 40% голосов зрителей. Второе место занял Меладзе (28%), следом - Гагарина (19%) и Сюткин (13%).

Музыкальное шоу "Голос" - российская версия международного проекта The Voice, который идет во многих странах. Согласно правилам проекта, вокальный конкурс состоит из нескольких этапов, включая слепые прослушивания, поединки, нокауты, четвертьфинал, полуфинал и финал. Бессменным ведущим шоу является Дмитрий Нагиев.