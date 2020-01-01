{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Аскер Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу "Голос"

Ему отдали предпочтение 66,1% телезрителей

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Аскер Бербеков из команды Константина Меладзе стал победителем восьмого сезона вокального шоу "Голос". Финал проекта транслировался вечером в среду в прямом эфире Первого канала.

Бербекову отдали предпочтение 66,1% телезрителей. В итоговом голосовании его соперником был Антон Токарев из команды Сергея Шнурова, который стал серебряным призером сезона. Также в финале принимали участие Ив Набиев (команда Полины Гагариной) и Арсен Мукенди (команда Валерия Сюткина).

Бербеков, по данным Министерства культуры Кабардино-Балкарии (КБР) родился в городе Баксане, живет и работает в Москве. Выпускник Российской академии музыки им. Гнесиных профессионально занимается вокалом, в 2007 году стал победителем всероссийского фестиваля-конкурса патриотической песни "Я люблю тебя, Россия!". "Новый год - новые победы. Не сомневались. Поздравляю Аскера и всех жителей Кабардино-Балкарии с очередной нашей общей победой", - написал глава республики Казбек Коков в своем аккаунте в Instagram.

Лучшим наставником сезона признан Шнуров, набравший 40% голосов зрителей. Второе место занял Меладзе (28%), следом - Гагарина (19%) и Сюткин (13%).

Музыкальное шоу "Голос" - российская версия международного проекта The Voice, который идет во многих странах. Согласно правилам проекта, вокальный конкурс состоит из нескольких этапов, включая слепые прослушивания, поединки, нокауты, четвертьфинал, полуфинал и финал. Бессменным ведущим шоу является Дмитрий Нагиев.

Теги
РоссияКабардино-Балкария
Реклама на ТАСС
Нобелевский лауреат по физике получит орден Почетного легиона
Всего в списке удостоившихся награды - 487 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС