В МЧС разработали законопроект об обязательной эвакуации граждан из зон ЧС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. МЧС России разработало изменения в федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", вводящие обязательную эвакуацию граждан из зон чрезвычайных ситуаций. Текст законопроекта опубликован в четверг на портале проектов нормативных правовых актов.

"С учетом сложившейся практики реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, в целях сохранения жизни и здоровья граждан, а также оперативности проведения <...> эвакуационных мероприятий <...> предусматривается введение обязанности граждан РФ эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий или по требованию должностного лица, осуществляющего эвакуационные мероприятия", - говорится в документе.

Сейчас по закону принудительная эвакуация населения возможна лишь в двух случаях: при введении режима контртеррористической операции и режима чрезвычайного положения.

Как сообщил ранее ТАСС глава МЧС России Евгений Зиничев, во время наводнения в Амурской области летом 2019 года местное население отказывалось от эвакуации, несмотря на угрозу затопления, что создавало сложности в работе спасателей, которые вынуждены были держать на таких территориях спецтехнику, плавсредства, хотя они были остро необходимы в другом месте. По словам министра, в связи с этим МЧС обратилось к президенту РФ Владимиру Путину, и он дал поручение внести изменения в законодательство, чтобы в случае ЧС была возможность проводить обязательную эвакуацию.

Штрафы за несвоевременную информацию о ЧС

Также в МЧС России подготовили законопроект, устанавливающий административную ответственность для должностных лиц и организаций за несвоевременное предоставление информации о чрезвычайных ситуациях. Текст инициативы опубликован в четверг для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроектом устанавливается обязанность для должностных лиц и организаций по своевременному представлению в органы управления РСЧС (Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - прим. ТАСС) в установленном порядке информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций <...>, за невыполнение которой ст. 20.6 КоАП предусмотрено привлечение к административной ответственности", - говорится в пояснительной записке.

Статья "Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций" предусматривает наказание в виде штрафа на сумму до 20 тыс. рублей для должностных лиц и до 200 тыс. для юридических лиц.

Как сообщил ранее ТАСС глава МЧС России Евгений Зиничев, министерство по поручению президента РФ Владимира Путина планирует ввести ответственность за неполную и недостоверную информацию о ЧС, получаемую из других федеральных органов исполнительной власти.

Разработанным законопроектом также предлагается установить обязанность для федеральных органов исполнительной власти по обеспечению постоянного доступа МЧС России к информационным системам в рамках РСЧС на безвозмездной основе.