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Роспотребнадзор направил в суды более 200 материалов по продаже аналогов снюса

Вся выявленная никотиносодержащая продукция изъята из оборота
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© Uskarp/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор по результатам проверок за оборотом никотиносодержащей продукции выявил около 7 тыс. партий и направил более 200 материалов в суды. Об этом сообщается в четверг на сайте ведомства.

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"Общее количество обнаруженной никотиносодержащей продукции на территории Российской Федерации составило около 7 тыс. партий. Всего 887 тыс. 623 единиц, из них 815 тыс. 688 - импортного производства. Вся выявленная некурительная никотиносодержащая продукция изъята из оборота. Общая сумма наложенных штрафов составила 3,2 млн руб. Более 200 материалов направлено в суды", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что 31 декабря и 1 января было выявлено более 8 тыс. единиц запрещенной никотиносодержащей продукции.

24 декабря Роспотребнадзор объявил, что планирует провести проверки для прекращения реализации бестабачной никотиносодержащей продукции в России.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете. Оптовая и розничная торговля насваем и снюсом в России запрещена, однако, по данным Роспотребнадзора, некоторые предприниматели пытаются продавать их аналоги для жевания или рассасывания в виде конфет, леденцов, где табак заменен на никотин; неофициально их также называют снюсами, при этом их оборот никак не регулируется федеральным законодательством. Употребление такой продукции создает угрозу жизни и здоровью, в особенности детей и молодежи, отмечают в Роспотребнадзоре. Власти многих российских регионов отреагировали на рост популярности снюсов среди детей и подростков вводом ограничительных мер.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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