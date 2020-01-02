Терренкуры, фонтаны и парки. Что появится в России за счет курортного сбора в 2020 году

ПЯТИГОРСК, 2 января. /ТАСС/. Новые фонтаны, памятники и игровые площадки появятся в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях за счет средств курортного сбора в 2020 году. В городах-курортах благоустроят набережные, отреставрируют терренкуры и объекты культурного наследия, сообщили ТАСС представители регионов-участников эксперимента.

В июле 2017 года в России приняли закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С 1 мая 2018 года эксперимент стартовал в Алтайском и Ставропольском краях, с 16 июля - в Краснодарском крае. Введение туристского сбора предполагается в том числе при посещении культурных, рекреационных, исторических объектов.

Как отмечала заместитель министра по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева, в 2019 году в результате эксперимента по введению курортного сбора в трех российских регионах получено 863 млн рублей. Крым отложил участие в эксперименте.

Новые памятники и "романтические терренкуры"

Собранные средства направляются на развитие туристической инфраструктуры в курортных городах, где введен курортный сбор. Так, в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод, где в 2020 году планируют получить около 300 млн рублей сбора, планируют отреставрировать терренкуры, построить светомузыкальный фонтан и памятник известному архитектору.

"На 2020 год в бюджете Ставропольского края предусмотрено 277,860 млн рублей плановых поступлений за счет средств курортного сбора. В частности, ожидается, что Железноводск соберет 43,595 млн рублей, Кисловодск - 110,608 млн рублей, Ессентуки - 82,254 млн рублей, Пятигорск - 41,403 млн рублей", - сообщили ТАСС в Министерстве туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

Средства курортного сбора в Кисловодске планируется направить на реставрацию нескольких объектов культурного наследия, а также на создание и установку памятника первому архитектору города-курорта Эммануилу Ходжаеву. "Члены общественного совета одобрили реконструкцию объектов культурного наследия: "Торговый дом" Тер-Погосова, 1909 года (сейчас это Дом пионеров), "Народный дом", 1913 года (пер. Саперный, 10), "Отель "Централь" (ул. Красноармейская, 2). Помимо этого, планируется установить памятник архитектору Ходжаеву на улице, носящей его имя, и обустроить эту пешеходную улицу информационными вставками-композициями", - отметили в пресс-службе администрации Кисловодска.

В Железноводске в 2020 году за счет средств курортного сбора отреставрируют терренкуры в нижней части Курортного парка, которые не ремонтировались более полувека. "Несколько пересекающихся терренкуров, расположенных в нижней части Курортного парка, оформят в романтическом стиле. Протяженность центральной части пешеходной тропы составляет 180 м, от нее идут пересекающиеся дорожки, имеющие разные углы наклона и подъема. В ходе благоустройства на пешеходных дорожках будет восстановлено освещение, установлены новые скамейки и урны, а ветхое асфальтовое покрытие заменит бесшовная плитка", - сказали в пресс-службе городской администрации.

В 2021 году в Железноводске за счет средств курортного сбора запланировано восстановить "Зеленый театр", который находится в центральной части Курортного парка, а курортные средства, собранные в 2022 году, пойдут на восстановление и благоустройство терренкуров на северной части горы Железной.

В Пятигорске собранные средства хотят направить на создание автоматического полива в центральном парке "Цветник", строительство светомузыкального фонтана, а также на ремонт и благоустройство территории рядом с минеральными источниками №1 и №7, которые находятся в курортной зоне. В Ессентуках на средства курортного сбора, предположительно, продолжат благоустройство Курортного парка, начатое в предыдущие годы. "Точный перечень объектов курортной инфраструктуры на 2020 год будет определен на заседании Общественного совета по вопросам проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае в январе 2020 года", - сообщили в Минтуризма края.

Новый фонтан и благоустройство набережных

В Краснодарском крае в эксперименте участвуют несколько муниципалитетов, в том числе города-курорты Сочи, Геленджик, Анапа. Как сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский, в 2019 году город собрал около 160 млн рублей курортного сбора, на эти средства приобретена и установлена новая уличная мебель. "На каждой лавочке, на каждой уличной мебели есть табличка, что эта мебель приобретена за курортный сбор, люди видят, что эти деньги пошли на благоустройство", - сказал Копайгородский. Следующие поступления от курортного сбора направят в 2020 году на благоустройство набережных, но прежде посоветуются с жителями, проведя опрос.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе администрации Геленджика, в 2020 году средства от курортного сбора планируется потратить на проектирование нового фонтана в центре города. "В 2019 собрали 23 млн рублей. Эти средства планируется потратить на малые архитектурные формы, на увеличение количества туалетных модулей в центре города и на проектирование фонтана - в центре города планируется соорудить фонтан", - сообщили в пресс-службе.

В администрации Анапы сообщили ТАСС, что объем курортного сбора в 2019 году составил более 61 млн рублей. Собранные средства пойдут на реконструкцию набережной и благоустройство города. К курортному сезону 2020 года в Анапе должны появиться новые благоустроенные парки и скверы, ухоженные пляжи, терренкуры и новые фотозоны.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, за 2018-2019 годы в Фонд развития курортной инфраструктуры региона от уплаты курортного сбора поступило 70,6 млн рублей, в том числе в 2019 году - 52,3 млн рублей. В 2020 году планируются поступления в объеме не менее 46,6 млн рублей. В 2020 году средства курортного сбора направят на благоустройство терренкуров "Белокуриха-Сибирь" и "Старая мельница" (установка беседок, обустройство санитарных зон, освещение, расчистка прилегающих к терренкурам лесов) в городе-курорте Белокуриха - единственном участке эксперимента в регионе. Продолжится обустройство гостевого маршрута курорта (ремонт мостов, замена ограждений тротуаров и мостов, их покраска, расчистка русла и прибрежной зоны реки вдоль гостевого маршрута, навигация по объектам курорта).

Кроме того, по данным пресс-службы, на пешеходной зоне "Ореховая аллея" установят освещение и украсят аллею малыми архитектурными формами. Появится комплексная многофункциональная площадка у санатория "Алтайский замок" со спортивной и детской площадкой, зоны для отдыха. Для создания комфортной городской среды начнутся работы по проектированию центральной городской площадки по улице Советской, состоящей из парка, площадок для организации мероприятий, сцены, зон для отдыха и досуга.

Крым пока не участвует

В Севастополе от введения курортного сбора отказались еще на старте эксперимента, и пока менять свою позицию власти города не планируют. Как пояснили ТАСС в правительстве Севастополя, главной причиной изначально было то, что легально работала слишком малая доля объектов размещения, около 15%, а значит, легально работающие предприниматели с введением сбора начали бы проигрывать своим теневым конкурентам. Ситуация с сертификацией мест размещения улучшилась, но выходить с инициативой о введении сбора на данном этапе Севастополь не планирует.

Парламент Крыма в апреле 2019 года решил перенести введение курортного сбора на 1 мая 2021 года. Сумма сбора должна была составлять 10 рублей в сутки с человека. По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, вводить курортный сбор здесь пока не целесообразно. Глава республики Сергей Аксенов заявлял журналистам, что региональные власти отказываются от введения сбора, а его перенос на 2021 год связан с тем, что внесение изменений в федеральный закон - процесс достаточно длительный.