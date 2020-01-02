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В МВД рассказали о самых популярных у карманников местах для краж

Россияне чаще всего становятся жертвами воров в общественном транспорте и магазинах
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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Россияне в основном становятся жертвами карманных воров в транспорте, в точках быстрого питания и магазинах, при этом в 2019 году сотрудникам полиции удалось раскрыть примерно каждое седьмое такое преступление.

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"Согласно статистическим данным за январь-ноябрь 2019 года, в России возбуждено свыше 34 тыс. уголовных дел по фактам карманных краж, из них раскрыто более 5 тыс.", - сообщили ТАСС в пресс-центре МВД. В министерстве отметили, что "чаще всего эти преступления совершаются в транспорте, точках быстрого питания, магазинах, концертных залах, на стадионах, рынках и культурных объектах".

Наибольшее количество карманных краж зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинской, Воронежской, Ростовской, Свердловской и Иркутской областях.

Ранее начальник отдела Главного управления уголовного розыска МВД России Владислав Парамонов сообщил, что в России в 2019 году в целом на 7% сократилось количество хищений из одежды, сумок и другой ручной клади. В значительной степени противостоять карманникам помогают видеокамеры.

Теги
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