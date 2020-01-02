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Путин поздравил Григоровича с днем рождения

Президент назвал работы хореографа ярким культурным событием в жизни страны и мира

МОСКВА, 2 января. Президент Владимир Путин в четверг поздравил с днем рождения российского хореографа Юрия Григоровича. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Вы принадлежите к легендарной когорте выдающихся мастеров, которые своим талантом и вдохновенным, творческим трудом создавали славу русского балета", - подчеркнул Путин. Он добавил, что работы Григоровича как в Большом театре, так и на других площадках всегда являются "ярким событием в культурной жизни страны и мира".

"Желаю вам здоровья, успехов и всего самого доброго", - обратился президент к хореографу.

Юрий Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде. В 1946 году окончил Ленинградское хореографическое училище (ныне Санкт-Петербургская академия русского балета им. А.Я. Вагановой) и был принят в балетную труппу Ленинградского государственного академического театра оперы и балета им. С.М. Кирова (ныне Мариинский театр).

Григорович с 1964 по 1995 год был главным балетмейстером Большого театра России, с 2008 года - штатным хореографом ГАБТ. Он поставил на сцене Большого восемь оригинальных балетов: "Каменный цветок", "Легенда о любви", "Щелкунчик", "Спартак", "Иван Грозный", "Ангара", "Ромео и Джульетта", "Золотой век".

Григорович - народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Государственных премий СССР и Государственной премии РСФСР, Премии правительства РФ. Кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, ордена "За заслуги перед Отечеством", обладатель более 60 российских и зарубежных наград.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияГригорович, Юрий Николаевич
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