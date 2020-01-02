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Более полумиллиона россиян уведомили МВД о наличии второго гражданства

Пик подачи уведомлений пришелся на 2015 год

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Более 543 тыс. уведомлений о наличии второго гражданства или вида на жительство иностранного государства получило МВД от россиян с 2015 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД, отвечая на соответствующий запрос агентства. 

В 2014 году в России вступил в силу закон, который обязал российских граждан при приобретении второго иностранного гражданства в течение 60 дней уведомить об этом письменно территориальные миграционные подразделения. В законе исключение сделано только для россиян, которые постоянно проживают за пределами России и имеют документы, подтверждающие этот факт.

Пик подачи уведомлений пришелся на 2015 год, на протяжении последних четырех лет их количество стабильно снижается. В 2019 году более 46,5 тыс. россиян заявили о наличии у них иного гражданства. "Согласно ведомственной статистической отчетности, гражданами РФ в 2015 году подано свыше 285,5 тыс. уведомлений о наличии иного гражданства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание в иностранном государстве, в 2016 году - более 100,6 тыс., в 2017 году - свыше 60 тыс., в 2018 году - более 50 тыс., в 2019 году - свыше 46,5 тыс.", - уточнили в МВД.

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