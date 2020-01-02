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Уровень загрязнения воздуха в Канберре превысил критическую отметку в 26 раз из-за пожаров

Из-за смога закрыты туристические достопримечательности

СИДНЕЙ, 2 января. /ТАСС/. Уровень загрязнения воздуха в столице Австралии Канберре в четверг в 26 раз превысил критическую отметку "опасно для жизни" из-за лесных пожаров на юго-восточном побережье континента. Об этом сообщило издание The Canberra Times.

Канберра - единственный город столичного региона. По данным издания, из-за смога в Канберре закрыты туристические достопримечательности, музеи и национальные парки, а также почти все спортивные сооружения. Австралийский национальный университет, расположенный в центре города, закрыл свои кампусы и аудитории, а Почта Австралии приостановила доставку отправлений из и в Канберру и прекратила работу шести отделений. Владельцы квартир и офисов в центре города были вынуждены отключить системы пожарной безопасности, поскольку датчики дыма срабатывали из-за смога и включали сигнал предупреждения о пожаре.

Департамент здравоохранения региона выпустил предупреждение об опасном уровне загрязнения воздуха, рекомендовав жителям и гостям столицы по возможности сократить время пребывания на открытом воздухе. "Густой смог от лесных пожаров, как ожидается, останется в небе города на несколько дней. Его негативный эффект усилится к выходным, когда установятся более высокие температуры, и поэтому мы рекомендуем всем жителям Канберры избегать физической активности на улице", - указано в заявлении ведомства.

Сильные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров были уничтожены более 4 млн гектаров леса, в огне погибли как минимум 15 человек, в том числе трое пожарных, 17 человек пропали без вести. Уничтожены более 1,3 тыс. жилых домов, порядка 2,5 тыс. административных и хозяйственных построек.

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Австралия
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