Кандидатура Солженицына впервые выдвигалась на Нобелевскую премию в 1969 году

СТОКГОЛЬМ, 2 января. /ТАСС/. Кандидатура Александра Солженицына (1918-2008) была впервые выдвинута на Нобелевскую премию по литературе в 1969 году. Имя русского писателя было в списке 103 претендентов на награду, свидетельствуют обнародованные в четверг Шведской академией архивные документы.

Списки номинантов держатся в секрете 50 лет. Кандидатура Солженицына была предложена двумя профессорами Калифорнийского университета в Беркли: специалистом в области романских языков Яковом Малкиелем и экспертом по восточным языкам Дензелем Карром. В своем письме от 9 января 1969 года Малкиель отмечает, что премию следует присудить писателю не за какое-то отдельно взятое произведение, а за все его творчество.

"После смерти Бориса Пастернака Солженицын стал (начиная с "Одного дня из жизни Ивана Денисовича") по-настоящему великой фигурой в современной славянской литературе. Настоящий мастер русской прозы, великолепно соединяющий сложную современность с вековыми традициями русского языка во всей его богатой ритмике и метафоричности, Солженицын необычайно силен и в отношении содержания. Колоссальные дилеммы нашего времени - индивид против общества, свобода против кооперации, безграничная фантазия против тщательного планирования, милосердие против принуждения - пронизывают его главные произведения, которые сегодня все вышли в Советском Союзе, хотя некоторые из самых лучших и зрелых до сих пор не изданы", - написал тогда Малкиель в своем обращении в Шведскую академию.

"Комитет полностью поддерживает высокую оценку, данную в этом предложении [о присуждении премии Солженицыну], и в первую очередь отмечает, что в английском переводе роман Солженицына на общественно значимую тему является одним из наиболее выдающихся событий в европейской литературе последних лет. (Шведская академия не уточняет, о каком романе идет речь. В 1968 году в США и Западной Европе был опубликован, в частности, роман "В круге первом" - прим. ТАСС.) К сожалению, со всей очевидностью получение им [Солженицыным] заслуженной награды имело бы в этом случае трагические последствия для самого писателя, такие же, как при награждении Нобелевской премией Пастернака. Комитет искренне сожалеет, что из-за этого не может поддержать предложение", - прокомментировал Нобелевский комитет причину, по которой писателю не была присуждена премия.

Высокой награды Солженицын был удостоен в 1970 году. Она была присуждена ему "за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы".

Другие претенденты

В 1969 году в шестой раз на премию был выдвинут и Владимир Набоков. Его кандидатуру предложил профессор славянских языков и литературы Симон Карлинский из Калифорнийского университета. "Предложение было отклонено ранее", - коротко пояснил комитет.

Среди имен в обнародованном в четверг списке много известных литераторов - Грэм Грин, Артур Миллер, Гюнтер Грасс, Джон Рональд Руэл Толкин. Перед непосредственным голосованием Шведская академия обсуждала кандидатуры французских писателей Андре Мальро и Клода Симона, английского и австралийского прозаиков Грэма Грина и Патрика Уайта.

В итоге премию 1969 года получил французский и ирландский писатель, поэт и драматург Сэмюэл Беккет "за новаторские произведения в прозе и драматургии, в которых трагизм современного человека становится его триумфом". Его кандидатура была поддержана не всеми членами Нобелевского комитета. "Нобелевская премия, по-моему, - это не вознаграждение за творчество, которое отличают негативные и депрессивные черты", - написал председатель комитета Андерс Эстерлинг в своей пояснительной записке.

Очень многие литературоведы выражают недоумение, почему премия так и не была присуждена Грэму Грину. Вот, например, как объясняет это член комитета Ларс Юлленстен: "Его главные работы уже в прошлом, а более поздние произведения не означают углубления или обновления его творчества".

Выдвижение кандидатур

Кандидатуры на престижную награду имеют право предлагать члены Шведской академии и аналогичных учреждений других стран, профессора литературы и лингвистики, лауреаты премии предыдущих лет и председатели писательских организаций. Каждый год в октябре академия рассылает 600-700 приглашений своим коллегам из разных стран, чтобы они предложили кандидатов на Нобелевскую премию. Сделать это нужно до 31 января, чтобы Шведская академия в течение весны смогла выделить в этом списке сначала 20 наиболее достойных писателей, а потом сократить его до пяти. За лето члены академии еще раз должны ознакомиться с творчеством номинантов, чтобы обсудить их кандидатуры осенью.