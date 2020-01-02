В России в конце 2020 года появится цифровой нотариат

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Цифровой нотариат появится в России в конце декабря 2020 года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства юстиции, закон о цифровом нотариате является одной из ключевых новелл в юстиции этого года.

"Он направлен на повышение востребованности нотариальной защиты прав граждан и юридических лиц в условиях развития цифрового общества", - отметили в Минюсте. Текст закона был опубликован 28 декабря 2019 года и вступит в силу ровно через год после опубликования.

"Документ предусматривает возможность удаленного обращения лиц за совершением отдельных нотариальных действий", - пояснили в Минюсте. Заявление нотариусу можно будет подать через Единый портал госуслуг, личность заявителя можно будет проверить через Единую систему идентификации и аутентификации и проверки усиленной квалифицированной электронной подписи обратившегося лица. При наличии сомнений относительно личности гражданина, предъявившего документы, у нотариуса будет право проверить его личность по биометрическим персональным данным через единую информационную систему персональных данных (единую биометрическую систему). А для проверки подлинности самого нотариального документа будет введена машиночитаемая маркировка, что позволит ее проверять через единую информационную систему (ЕИС) нотариата.

Через интернет можно будет получить сведения об открытии наследственного дела, удаленно обратиться за совершением нотариального действия, подавать и получать отданные на хранение документы в электронном виде или их скан-образы. Кроме того, закон введет порядок удостоверения сделки двумя и более нотариусами, чьи офисы расположены в разных частях страны и такой договор будет считаться договором, заключенным путем составления одного документа. Такая практика успешно применяется во Франции, позволяя экономить время и средства, и, как считают в Минюсте, будет востребована бизнесом, учитывая обширную территорию России.

Ряд отдельных положений закона уже начал действовать. Так, перечень документов, по которым взыскание долга может производиться в бесспорном порядке по исполнительной надписи нотариуса, дополнился договорами поручительства, где поручитель несет солидарную ответственность по кредитному договору, и договорами по оказанию услуг связи в случае ее неоплаты в срок, если в самих договорах предусмотрена возможность взыскания долга через нотариуса. Кроме того, у нотариуса появилось право отказать в совершении исполнительной надписи при наличии достаточных оснований полагать, что она может использоваться для "отмывания" средств или финансирования терроризма.