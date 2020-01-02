Петербургский онколог Андрей Павленко сообщил, что не смог вылечиться от рака

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 января. /ТАСС/. Известный онколог из Санкт-Петербурга Андрей Павленко, который в 2018 году заболел раком желудка и рассказывал о борьбе с болезнью в специальном проекте, опубликовал прощальное письмо. Врач сообщил, что ему не удалось победить болезнь.

"Друзья! Мой жизненный путь завершается! К сожалению, моя болезнь оказалась коварнее и ее развитие за последние два месяца не оставило мне шансов", - написал Павленко на своей странице в Facebook. При этом он призвал людей, которые также борются с болезнью, не опускать руки.

"Статистика - вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло", - добавил врач.

Андрей Павленко - руководитель онкологического отделения Клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова Санкт-Петербургского госуниверситета. В марте 2018 года врач узнал, что у него агрессивная форма рака желудка в третьей стадии, вероятность излечения при его заболевании составляет 5%.

После этого доктор запустил на портале "Такие дела" проект "Жизнь человека", где рассказывал о своей жизни, системе онкологической помощи в России, о том, с какими трудностями ему лично, человеку, который знает о своем заболевании все, приходится сталкиваться. В проекте есть карточки с честными ответами врача и пациента Павленко. При этом в перерывах между этапами лечения онколог продолжал работать с пациентами, проводить мастер-классы и выступать на научных конференциях.

В октябре 2019 года Павленко вместе с коллегами по клинике и фондом поддержки женщин "Александра" также представил проект "Равное консультирование в онкологии". Женщины, пережившие рак, получили возможность консультировать находящихся на лечении пациенток с онкологическими заболеваниями органов репродуктивной сферы.