{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Хиллари Клинтон стала ректором Университета Квинс

Он назначена на эту должность на пять лет

ЛОНДОН, 2 января. /ТАСС/. Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон (2009-2013) назначена ректором Университета Квинс в Белфасте сроком на пять лет. Как говорится в сообщении, распространенном в четверг североирландским учебным заведением, Клинтон стала 11-м ректором и первой женщиной-ректором в истории вуза, основанного в 1845 году.

"Для меня огромная честь стать ректором университета Квинс, места, к которому я очень привязана и с которым за долгие годы у меня сложилось тесное сотрудничество. Университет известен на международном уровне благодаря своим исследованиям и влиянию, и я горжусь возможностью стать его послом и помогать расти его репутации как места, обеспечивающего высокие стандарты в обучении", - прокомментировала Клинтон свое назначение, вступившее в силу 1 января.

"Я рад, что Университет Квинс выбрал Хиллари Клинтон в качестве своего ректора", - заявил проректор и председатель ученого совета вуза Стивен Прентер, отметив, что бывшая первая леди США "сделала значительный вклад в дела Северной Ирландии и, являясь всемирно признанным лидером, будет отлично отстаивать интересы Университета Квинс и будет вызывающим вдохновение примером для подражания университетского сообщества".

Как подчеркивается в коммюнике, ректор выполняет сразу три роли - церемониальную, роль посла учебного заведения, продвигая его интересы по всему миру, а также роль советника вице-ректора и высшего руководства вуза.

В рейтинге тысячи лучших университетов планеты, распространенном в 2019 году британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), Университет Квинс занял 173-ю строчку.

Теги
СШАВеликобританияКлинтон, Хиллари
Реклама на ТАСС
Новый год и Рождество - 2020
Участниками "зимнего Дня ВДВ" в Рязани стали более пяти тысяч зрителей
В ходе праздника рязанские десантники шутили, ставили сказку об армейской службе и показывали мастерство рукопашного боя
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС