"Аэрофлот" признали самой пунктуальной авиакомпанией в мире в 2019 году

ЛОНДОН, 2 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" признана самым пунктуальным авиаперевозчиком в мире в 2019 году по версии аналитической компании Cirium. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе организации.

При формировании 11-го ежегодного рейтинга компания проанализировала 290 тыс. рейсов, осуществленных российским авиаперевозчиком. 86,7% из них были выполнены вовремя.

"Для подготовки обзора наиболее пунктуальных авиалиний и аэропортов мы осуществляем анализ данных на высшем уровне, и очень рады объявить, что "Аэрофлот" стал лидером по пунктуальности среди ведущих мировых авиаперевозчиков, - заявил генеральный директор Cirium Джереми Боуэн. - По сравнению с прошлогодними показателями "Аэрофлот" стал более эффективно контролировать все окружающие факторы, что помогло ему повысить свою оперативность".

На втором месте глобального рейтинга после "Аэрофлота" идут японская ANA (пунктуальность на 86,26% рейсах) и американская Delta Air Lines (85,69%).

Как отметил Боуэн, "для России счастливым сделал год и московский аэропорт Шереметьево", занявший первое место в мире по своевременности вылетов. В исследовании отмечается, что за отчетный период 95,01% рейсов были отправлены из аэропорта вовремя, а среднее время задержки составило всего 15 минут. Для сравнения, у аэропортов, которые идут на второй и третьей строчках рейтинга - Гуанчжоу Байюнь и шанхайского аэропорта Пудун (оба - КНР) - задержка составила 58 и 55 минут, соответственно, а показатели пунктуальности отправки рейсов - 92,5% и 91%.