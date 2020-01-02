МИД России предупредил о протестах в Индии

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России предупредило россиян о массовых протестах, которые пройдут в пятницу в столице Индии Нью-Дели, а также в Калькутте и Бангалоре. Об этом сообщил в четверг Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

"3 января в Нью-Дели, Калькутте, Бангалоре и других городах страны пройдут очередные массовые протесты против новой редакции закона о гражданстве Индии ", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter. Отмечается, что в ходе протестов возможно возникновение транспортных заторов и беспорядков.