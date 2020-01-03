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Специалисты к лету 2020 года выяснят, можно ли создавать горнолыжный курорт в Крыму

Ранее исследований климатической пригодности крымских гор для обустройства трасс для лыжников и сноубордистов не проводилось

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 января. /ТАСС/. Итоги оценки природных возможностей создания горнолыжного курорта на северном склоне горы Ай-Петри и горном массиве Чатыр-Даг в Крыму подведут летом 2020 года, сообщил ТАСС министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Осенью 2019 года власти Крыма заключили контракт с экспертной организацией, которая изучит возможность реализации проекта горнолыжного курорта в районе гор Ай-Петри и Чатыр-Даг. Ранее не существовало ни одного исследования климатической пригодности крымских гор для обустройства трасс для лыжников и сноубордистов. Проект нового курорта может быть создан только после официального подтверждения природных возможностей.

"Мы планируем получить материалы в мае. Возможно, понадобятся еще экспертизы и лицензии. Точно исследование летом будет закончено. Соответственно, мы получим квалифицированное мнение с точки зрения возможностей природных ресурсов, наличия воды, возможности использования рельефа и температурного режима", - сказал Волченко.

Он отметил, что инфраструктуру горнолыжного курорта, если она будет создана, можно использовать и летом для привлечения туристов. "Мы заинтересованы получить результаты как можно быстрее, обсуждений и в одну, и в другую сторону очень много. Кто-то говорит, что нельзя ниже 1,5 тыс. м строить горнолыжные курорты. Но есть в мире большое количество курортов, строящихся на высоте до 1 тыс. м", - добавил Волченко.

Туристический сезон в Крыму считается круглогодичным. Кроме пляжного отдыха, в регионе работают бальнеологические курорты, осенью и зимой организованы гастрономические фестивали. Впервые рекордное за постсоветские годы число туристов в Крыму отдохнуло по итогам 2018 года - около 6,8 млн человек. В 2019 году этот показатель был превышен уже в октябре, а к началу зимы на полуострове побывало уже 7,2 млн туристов.

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