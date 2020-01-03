Комитет Госдумы в весеннюю сессию займется усилением защиты прав владельцев гаражей

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в предстоящую весеннюю сессию приступит к рассмотрению проекта базового закона, призванного усилить защиту прав добросовестных владельцев гаражей, а также отрегулировать деятельность гаражных объединений. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил глава комитета, автор инициативы Павел Крашенинников.

"Действующим законодательством гаражная сфера урегулирована недостаточно, комитет в ходе весенней сессии займется этим вопросом. Сейчас владельцы зачастую не могут зарегистрировать свое право собственности на гараж. Иногда, выплачивая немалые деньги при покупке гаража или машино-места, человек на самом деле платит за воздух", - сказал депутат. Он уточнил, что особенно это актуально для случаев, когда при строительстве гаража были нарушены какие-то нормы, или если гараж был построен на чужой земле.

Крашенинников напомнил, что с 2017 года вступил в силу закон, который закрепил правовой статус машино-мест, но только тех, которые расположены в зданиях и сооружениях. Этот закон решил лишь небольшую часть проблемы, которая по-прежнему актуальна, в связи с чем потребовалось внесение еще одной инициативы.

Законопроектом, поступившим на рассмотрение Госдумы в августе прошлого года, вводится общий подход к определению предназначенного для стоянки и хранения транспортных средств объекта и государственной регистрации прав на него. Закрепляются определения понятий "гараж", "гаражный комплекс", "машино-место". Определяются формы объединений собственников гаражей и машино-мест - гаражный кооператив, который является видом потребительского кооператива, и гаражное товарищество, вид товарищества собственников недвижимости.

"Принятие этого законопроекта позволит снять правовую неопределенность, которая давно существует в этой сфере, и обеспечить владельцам гаражей и машино-мест защиту права собственности", - резюмировал Крашенинников.