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Самолет Баку - Москва продолжил рейс после вынужденной посадки в Волгограде

Самолет сел по причине плохого самочувствия одного из пассажиров

ВОЛГОГРАД, 3 января. /ТАСС/. Самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс по маршруту Баку - Москва, в пятницу утром совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда из-за плохого самочувствия пассажира. Его госпитализировали, самолет вылетел в столицу, сообщили ТАСС в пресс-службе международного аэропорта Волгограда.

"Самолет рейса 1853 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Баку - Москва, в 07:44 (06:44 мск) совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине плохого самочувствия одного из пассажиров. Пассажира с рейса сняли и госпитализировали, в 08:55 (07:55 мск) самолет с 85 пассажирами на борту вылетел в пункт назначения", - сказала официальный представитель аэропорта Анастасия Голодова.

В комитете здравоохранения ТАСС сообщили, что информация о самочувствии пассажира уточняется.

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