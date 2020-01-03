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Депутат предложил запрещать по суду контакты организатора травли в интернете с его жертвой

Эрнест Валеев при этом напомнил, что подобная практика широко применяется в законодательстве целого ряда стран

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев предложил ввести в гражданском судопроизводстве возможность судебного запрета на совершение определенных действий, в частности, контактов организатора травли в интернете (киберсталкинга) с его жертвой. Парламентарий рассказал о своей инициативе ТАСС в развитие дискуссии, состоявшейся в декабре на круглом столе по проблеме преследований в интернете, в котором приняли участие депутаты, представители Генпрокуратуры РФ и МВД, эксперты, жертвы киберсталкинга.

По мнению Валеева, эффективным инструментом для борьбы с этим явлением могло бы стать "установление судебного запрета [контактировать с жертвой в интернете] и в последующем административная и уголовная ответственность за его нарушение". "Это может быть реализовано в рамках гражданского судопроизводства: по заявлению потерпевшей стороны суд будет принимать решение, - пояснил он. - В данном случае [решение] о запрете писать письма на электронную почту с угрозами, отправлять сообщения в мессенджерах или социальных сетях".

Депутат напомнил, что подобная практика широко применяется в законодательстве целого ряда стран, когда суд, например, своим вердиктом запрещает гражданину приближаться к своей бывшей супруге ближе, чем на определенное расстояние, или посещать ее квартиру. "Это может касаться не только киберсталкинга", - подтвердил он, предположив, что в российском законодательстве соответствующую норму можно было бы сформулировать как "запрет совершать определенные действия". Валеев уточнил, что при необходимости готов выступить инициатором соответствующего законопроекта.

Ранее участники круглого стола в Госдуме приняли резолюцию, в которой предлагается рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за преследования в интернете. Планируется "в части угроз жизни и здоровью рассмотреть вопрос о внесении изменений в уже существующие статьи 63 ("Обстоятельства, отягчающие наказание) и 119 ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью") Уголовного кодекса РФ".

Позднее по решению спикера Госдумы Вячеслава Володина была создана межфракционная рабочая группа по вопросам борьбы с киберсталкингом, которую возглавил первый зампредседателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

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