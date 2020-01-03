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Кабмин распределил более 11 млрд рублей субсидий регионам России на спортивные объекты

Средства будут направлены 12 регионам

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило распределение субсидий в объеме более 11 млрд рублей ряду регионов страны на строительство и модернизацию спортивных объектов. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте кабмина.

В сопроводительных материалах отмечается, что в федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов предусмотрено выделение 12 субъектам РФ средств на софинансирование создания и модернизации объектов для занятий физкультурой и спортом в размере 7,9 млрд рублей в 2020 году и 3,2 млрд рублей в 2021 году. "Подписанным распоряжением утверждено распределение этих средств", - говорится в сообщении.

В частности, субсидии будут направлены на строительство регионального центра по хоккею в Улан-Удэ, центра волейбола в Новосибирске, спортивного комплекса в Ардоне (Северная Осетия), физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Петропавловске-Камчатском, спортивного комплекса в Краснодаре и многофункциональной спортивной арены на 10 тыс. мест в Белгороде. Кроме того, средства пойдут на возведение дворца единоборств в Брянске, дворца игровых видов спорта в Иваново, спортивного комплекса в Калуге и ледовой арены в Новосибирске. Также выделены деньги на проектирование и реконструкцию дворца спорта в Самаре и дворца водных видов спорта в Саратове.

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