{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: президент Польши не поедет в Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста

Мероприятия в Израиле организуются при участии главы МИД страны Исраэля Каца, который ранее заявлял, что "поляки впитали антисемитизм с молоком матери"

ВАРШАВА, 3 января. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти Холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе "Яд Вашем". Об этом сообщила в пятницу "Газета выборча".

"Президент Анджей Дуда не воспользуется приглашением на мероприятие в память о 75-й годовщине освобождения концлагеря Аущвиц-Биркенау, которые организуются институтом "Яд Вашем" в Иерусалиме", - отмечает издание со ссылкой на свои источники.

"Израильские мероприятия рассматриваются в качестве альтернативы мероприятиям, которые пройдут в Аушвице 27 января", - пишет газета, подчеркивая также, что в Иерусалиме для президента Польши не предусмотрена возможность высказаться.

Кроме этого, как указала "Газета Выборча", мероприятия в Израиле организуются при участии главы МИД страны Исраэля Каца, который ранее заявлял, что "поляки впитали антисемитизм с молоком матери".

Пятый Всемирный форум памяти Холокоста состоится 23 января в Иерусалиме, на него приглашены около 30 лидеров стран мира. Ожидается визит российского президента.

В концлагере Аушвиц-Биркенау были уничтожены в газовых камерах и сожжены в крематориях свыше 1 млн евреев и советских военнопленных, а также представителей польской интеллигенции. По разным данным, всего в лагере погибли от 1,5 до 2 млн человек разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан. Аушвиц-Биркенау был освобожден 27 января 1945 года. В боях за освобождение лагеря и соседнего городка Освенцим погибли свыше 200 советских солдат и офицеров.

Теги
ПольшаИзраиль
Реклама на ТАСС
Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 44 человек
11 из них находятся в тяжелом состоянии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС