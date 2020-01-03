СМИ: президент Польши не поедет в Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста

ВАРШАВА, 3 января. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти Холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе "Яд Вашем". Об этом сообщила в пятницу "Газета выборча".

"Президент Анджей Дуда не воспользуется приглашением на мероприятие в память о 75-й годовщине освобождения концлагеря Аущвиц-Биркенау, которые организуются институтом "Яд Вашем" в Иерусалиме", - отмечает издание со ссылкой на свои источники.

"Израильские мероприятия рассматриваются в качестве альтернативы мероприятиям, которые пройдут в Аушвице 27 января", - пишет газета, подчеркивая также, что в Иерусалиме для президента Польши не предусмотрена возможность высказаться.

Кроме этого, как указала "Газета Выборча", мероприятия в Израиле организуются при участии главы МИД страны Исраэля Каца, который ранее заявлял, что "поляки впитали антисемитизм с молоком матери".

Пятый Всемирный форум памяти Холокоста состоится 23 января в Иерусалиме, на него приглашены около 30 лидеров стран мира. Ожидается визит российского президента.

В концлагере Аушвиц-Биркенау были уничтожены в газовых камерах и сожжены в крематориях свыше 1 млн евреев и советских военнопленных, а также представителей польской интеллигенции. По разным данным, всего в лагере погибли от 1,5 до 2 млн человек разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан. Аушвиц-Биркенау был освобожден 27 января 1945 года. В боях за освобождение лагеря и соседнего городка Освенцим погибли свыше 200 советских солдат и офицеров.