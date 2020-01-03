В МЧС советуют сразу убирать осыпавшуюся елочную хвою для исключения риска пожаров

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Специалисты МЧС России советуют сразу убирать осыпавшуюся с елок хвою, так как она может мгновенно вспыхнуть от любой искры, а бенгальские огни использовать только на улице. Об этом ТАСС сообщили в МЧС.

"Осыпавшуюся с елки хвою нужно сразу убрать, так как она может вспыхнуть от любой искры, как порох", - пояснили в МЧС.

Специалисты министерства также призывают аккуратно пользоваться самыми простыми пиротехническими изделиями - хлопушками и бенгальскими огнями, которые россияне любят применять дома вместе с детьми. "Бенгальские огни лучше зажигать только на открытом воздухе или сразу хорошо проветривать помещение, так как они выделяют в процессе горения вредные окиси", - рассказали в МЧС.

Что касается хлопушек, то и для них существуют простые правила - их нельзя направлять на человека, чтобы не повредить глаза, а также на осветительные приборы. Хлопушки также не следует применять вблизи пламени свечей и раскаленных спиралей, что может привести к воспламенению конфетти или серпантина.