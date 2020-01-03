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Правительство присудило 10 премий в области СМИ

Размер премии составляет 1 млн рублей

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении 10 ежегодных премий правительства в области СМИ в размере 1 млн рублей каждая, в том числе одна премия по предложению Медведева была присуждена телеведущему Михаилу Швыдкому. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте кабмина.

"В 2019 году необходимое количество голосов получили пять соискателей и четыре коллектива соискателей. Традиционно одна из 10 премий присуждается по предложению председателя правительства России. В этом году по предложению Дмитрия Медведева премия за персональный вклад в развитие средств массовой информации присуждается ведущему телепрограмм, общественному и государственному деятелю Михаилу Швыдкому", - говорится в пояснении к документу.

Согласно распоряжению, премии правительства также получили независимый журналист Аликбер Абдулгамидов, первый секретарь "Союза журналистов Москвы" Людмила Щербина, издатель русскоязычных СМИ в Австралии и Новой Зеландии Семен Пинчук, обозреватель "Российской газеты" Валерий Кичин, гендиректор ООО "АБВГДейка" Татьяна Черняева, директор АНО "Агентство социальной информации" Елена Тополева-Солдунова.

Кроме того, премии получили коллективы ряда СМИ. В частности, за многолетнюю успешную работу в сфере журналистики о культуре и искусстве награду получили журналисты отдела культуры газеты "Коммерсантъ" Сергей Ходнев, Татьяна Кузнецова, Андрей Плахов, Борис Барабанов, Михаил Трофименков. За продвижение и поддержку духовно-нравственных ценностей в современном обществе награждены руководители и сотрудники информационного центра радиовещания, искусства и культуры "Вера, надежда, любовь" Денис Маханько, Андрей Тарасов и Алексей Дементьев. За создание и продвижение сетевого издания "Горький", активную деятельность по формированию "литературного интернета", популяризации отечественной литературы и пропаганде чтения награждены руководители "Горький Медиа" Борис Куприянов и Мария Лошкарева.

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