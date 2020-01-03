В Детройте пожарным грозят дисциплинарные наказания за селфи на фоне горящего дома

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Пожарный расчет американского города Детройт (штат Мичиган) сделал селфи на фоне объятого пламенем дома. Начальник пожарной службы города Эрик Джонс обещал разобраться и провести тщательное расследование обстоятельств случившегося, сообщила газета The Detroit News.

Инцидент произошел в ночь на 1 января. Коллективная фотография пожарных была размещена на странице в социальной сети Facebook, предназначенной для хроники возгораний на территории Детройта. Огнеборцы якобы намеревались таким образом поздравить начальника расчета, уходившего на пенсию.

"Существует множество иных способов отмечать уход на заслуженный отдых. Фотографирование на фоне горящего здания не является одним из таких способов", - заявил газете начальник пожарной службы мегаполиса. Джонс назвал поведение своих подчиненных "неподобающим и непрофессиональным". "Каждый пожар - это безутешная семья или владелец недвижимости. Это понимают 99% всех людей, которые оказываются на месте подобных происшествий", - добавил он, пообещав по итогам внутреннего расследования принять меры дисциплинарного наказания в отношении провинившихся.

Заместитель начальника городской пожарной службы Дейв Форнелл рассказал, что селфи было сделано около пустовавшего жилого дома, в котором в новогоднюю ночь произошел пожар.