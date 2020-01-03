Более 800 человек стали нарушителями порядка на борту самолетов в 2019 году

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Более 800 авиапассажиров в России были привлечены к административной ответственности за нарушение общественного порядка на борту самолетов за 11 месяцев прошлого года. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, это на 13% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

"К административной ответственности за нарушения общественного порядка на борту воздушного судна привлечено 812 граждан, при этом в 2018 году их было 934, из них за нарушение антиалкогольного законодательства - 366, а в 2018 году - 490", - сказала она.

По словам Волк, по состоянию на 1 декабря 2019 года территориальными органами МВД России на транспорте возбуждено 13 уголовных дел по статье о хулиганстве в отношении пассажиров, совершивших противоправные действия в самолетах, девять из них на внутренних авиарейсах федеральных авиалиний. Во всех случаях данные преступления совершены россиянами, из которых 12 мужчин и одна женщина.