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В 2020 году 850 школьников получат гранты правительства по математике и информатике

Размер гранта составит 125 тыс. рублей

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Правительство Российской Федерации утвердило порядок получения единовременных грантов в размере 125 тыс. рублей школьникам за достижения в математике и информатике. В 2020 году их получат 850 учеников, сообщается в постановлении правительства, опубликованном в пятницу на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением утверждены правила предоставления и выплаты грантов обучающимся в общеобразовательных организациях, проявившим особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий. <...> Грант будет выплачиваться получателю единовременно в размере 125 тыс. рублей. В 2020 году предполагается предоставить гранты 850, к 2021 году - 3550, к 2022 году - 13 500 обучающимся (накопительным итогом)", - сообщается на сайте.

Претендентами на получение грантов, согласно утвержденным правительством правилам, являются лица в возрасте до 18 лет, получавшие основное или среднее общее образование в общеобразовательных организациях в учебном году, предшествовавшем выплате гранта. Их достижения в учебе должны подтверждаться дипломами победителей и призеров олимпиад и интеллектуальных конкурсов в области математики, информатики и цифровых технологий, полученными в течение одного учебного года, предшествующего году присуждения гранта. Среди критериев отбора претендентов - ранговое место по итогам олимпиад и конкурсов, их уровень, а также практически значимые результаты научно-исследовательских работ и интеллектуальной деятельности. Гранты, как сообщается на сайте правительства, будут предоставляться в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

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