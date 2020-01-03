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Правительство утвердило правила предоставления грантов проекта "Молодые профессионалы"

Согласно правилам, гранты предоставляются организациям по итогам конкурсного отбора. К организациям, не достигшим необходимых результатов, применяются штрафные санкции

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила предоставления грантов в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование". Такая информация содержится в постановлении правительства, опубликованном в пятницу на сайте кабмина.

"Правилами установлены цели, условия и порядок предоставления грантов на внедрение системы мониторинга трудоустройства выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, учитывающей удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников; реализацию общесистемных механизмов (не менее двух) повышения глобальной конкурентоспособности российского высшего образования", - сообщается на сайте.

Механизмы повышения конкурентоспособности должны реализовываться в области проведения мониторинга деятельности вузов и внедрения в образовательных организациях Минобрнауки РФ эффективных моделей управления.

Согласно правилам, гранты предоставляются организациям по итогам конкурсного отбора. К организациям, не достигшим необходимых результатов и показателей для предоставления грантов, применяются штрафные санкции. Их размер зависит от плановых и фактических результатов организаций.

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