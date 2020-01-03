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Постпредство РФ ожидает реакцию ОБСЕ на ухудшение ситуации с агентством Sputnik в Эстонии

В постпредстве отметили, что журналисты вынуждены увольняться в связи с прямой угрозой тюремного заключения со стороны эстонских властей, а возмутительная позиция Эстонии противоречит ее обязательствам в рамках ОБСЕ

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Россия ожидает реакцию офиса представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в связи с ухудшением ситуации вокруг агентства Sputnik ("Спутник", принадлежит МИА "Россия сегодня") в Эстонии. Об этом говорится в среду на странице постпредства РФ при ОБСЕ в Twitter.

"Положение дел с [агентством] Sputnik Эстония, за которым обещал пристально следить офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, ухудшается. Журналисты вынуждены увольняться в связи с прямой угрозой тюремного заключения со стороны эстонских властей. Возмутительная позиция Эстонии противоречит ее обязательствам в рамках ОБСЕ. Ждем реакции офиса представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ", - указывается в публикации.

С 1 января сотрудники эстонского бюро агентства Sputnik были вынуждены разорвать трудовые отношения с этой организацией из-за давления властей. При этом в заявлении руководителя постоянного представительства МИА "Россия сегодня" в Эстонской Республике Елены Черышевой также отмечается, что работа сайта эстонского бюро Sputnik на этом не закончена и будет возобновлена в максимально короткие сроки.

Ситуация вокруг эстонского бюро Sputnik обострилась осенью, когда местные филиалы зарубежных банков заморозили переводы средств на нужды бюро, а арендодатель потребовал, чтобы сотрудники агентства до конца февраля покинули помещение в Таллине. В МИА "Россия сегодня" позднее заявили, что эстонские власти грозят работникам Sputnik уголовными делами, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В Таллине объясняли это санкциями, которые могут грозить сотрудникам агентства из-за внесения в европейский черный список гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.

Президент России Владимир Путин ранее назвал давление на Sputnik в Эстонии удивительным цинизмом. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу пообещал дать уполномоченному ОБСЕ по вопросам свободы СМИ исчерпывающие объяснения относительно ограничений в работе российского новостного агентства.

Теги
ЭстонияРоссия
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