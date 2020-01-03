Участники джип-фестиваля в КБР обновят горные маршруты впервые за 10 лет

НАЛЬЧИК, 3 января. /ТАСС/. Участники всероссийского джип-фестиваля "Зори Кавказа - 2020", который откроется в городе Нальчике в пятницу вечером, посетят несколько высокогорных ущелий Кабардино-Балкарии (КБР) и впервые за 10 лет обновят горные маршруты. В регионе собрались около 170 любителей активного отдыха и экстремальной езды со всех уголков страны, сообщил ТАСС один из организаторов мероприятия, представитель внедорожного клуба "КБР 44" Владислав Дзугулов.

"На участие в джип-фестивале "Зори Кавказа - 2020" заявились 170 человек, это 56 экипажей из различных городов нашей страны: Москва, Казань, Астрахань, Ростов, Краснодар, Ставрополь. Сегодня вечером торжественное открытие, а в следующие три дня мы катаемся по Кабардино-Балкарии, смотрим ее достопримечательности. По прогнозу ожидаются солнечные дни, и мы решили показывать гостям только нашу республику. У нас каждый день новые маршруты, по которым мы за 10 лет ни разу не ездили, а в этом году решили возобновить", - сказал Дзугулов.

У участников фестиваля есть возможность увидеть самые красивые высокогорные ущелья региона: Хуламо-Безенгийское, Суганское, Черекское, Малкинское и Баксанское. "Ежедневно участники будут делиться на две колонны, [которые] поедут в разных направлениях, а профессиональные экскурсоводы по рации будут рассказывать им о тех местах, которые увидят гости", - добавил он. Обязательным условием для участников фестиваля является наличие зимней резины на автомобилях, при его соблюдении владелец любого полноприводного автомобиля может заявиться на фестиваль.

"Мы делаем маршруты различной сложности. Завтра у нас маршрут для стандартных иностранных автомобилей, которые не могут проходить очень серьезные препятствия. Для них специально разработаны небольшие по протяженности маршруты, с преодолением несложных препятствий, чтобы их владельцы тоже могли насладиться красотами нашей республики", - отметил собеседник агентства.

Во второй день фестиваля будет организована экскурсия по Нальчику - столицу КБР можно будет объехать на автобусах. "Это классическая экскурсия с пешеходной частью, [она] занимает три часа. Наш фестиваль давно позиционируется как семейный, и 5 января мы проводим новогодний утренник для детей с Дедом Морозом, Снегурочкой и подарками, ведь около 20% наших участников - дети", - уточнил он.

В последние дни старого года, а также 1-2 января организаторы проехали все маршруты для того, чтобы обеспечить безопасность гостей. "Смотрим дороги, чтобы удостовериться в их безопасности, далее проводим инструктаж участников, рассказываем, как преодолеть подъемы заснеженные, как спускаться", - добавил Дзугулов. Он отметил, что каждому экипажу выдается дорожная книга с описанием маршрутов, по которым им предстоит проехать, также имеются точки сбора, где нужно будет отметиться.

О фестивале

Главным организатором фестиваля является внедорожный клуб "КБР 4х4" при поддержке Министерства курортов и туризма КБР, МВД по КБР, общественной организация "Созидание" и туристической компании "Путешествие". Идея проведения зимних джип-фестивалей в Кабардино-Балкарии зародилась более десяти лет назад, в 2020 году он проходит 3-6 января.