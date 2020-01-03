{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Участники джип-фестиваля в КБР обновят горные маршруты впервые за 10 лет

В этом году на участие в фестивале заявки подали 170 человек

НАЛЬЧИК, 3 января. /ТАСС/. Участники всероссийского джип-фестиваля "Зори Кавказа - 2020", который откроется в городе Нальчике в пятницу вечером, посетят несколько высокогорных ущелий Кабардино-Балкарии (КБР) и впервые за 10 лет обновят горные маршруты. В регионе собрались около 170 любителей активного отдыха и экстремальной езды со всех уголков страны, сообщил ТАСС один из организаторов мероприятия, представитель внедорожного клуба "КБР 44" Владислав Дзугулов.

"На участие в джип-фестивале "Зори Кавказа - 2020" заявились 170 человек, это 56 экипажей из различных городов нашей страны: Москва, Казань, Астрахань, Ростов, Краснодар, Ставрополь. Сегодня вечером торжественное открытие, а в следующие три дня мы катаемся по Кабардино-Балкарии, смотрим ее достопримечательности. По прогнозу ожидаются солнечные дни, и мы решили показывать гостям только нашу республику. У нас каждый день новые маршруты, по которым мы за 10 лет ни разу не ездили, а в этом году решили возобновить", - сказал Дзугулов.

У участников фестиваля есть возможность увидеть самые красивые высокогорные ущелья региона: Хуламо-Безенгийское, Суганское, Черекское, Малкинское и Баксанское. "Ежедневно участники будут делиться на две колонны, [которые] поедут в разных направлениях, а профессиональные экскурсоводы по рации будут рассказывать им о тех местах, которые увидят гости", - добавил он. Обязательным условием для участников фестиваля является наличие зимней резины на автомобилях, при его соблюдении владелец любого полноприводного автомобиля может заявиться на фестиваль.

"Мы делаем маршруты различной сложности. Завтра у нас маршрут для стандартных иностранных автомобилей, которые не могут проходить очень серьезные препятствия. Для них специально разработаны небольшие по протяженности маршруты, с преодолением несложных препятствий, чтобы их владельцы тоже могли насладиться красотами нашей республики", - отметил собеседник агентства.

Во второй день фестиваля будет организована экскурсия по Нальчику - столицу КБР можно будет объехать на автобусах. "Это классическая экскурсия с пешеходной частью, [она] занимает три часа. Наш фестиваль давно позиционируется как семейный, и 5 января мы проводим новогодний утренник для детей с Дедом Морозом, Снегурочкой и подарками, ведь около 20% наших участников - дети", - уточнил он.

В последние дни старого года, а также 1-2 января организаторы проехали все маршруты для того, чтобы обеспечить безопасность гостей. "Смотрим дороги, чтобы удостовериться в их безопасности, далее проводим инструктаж участников, рассказываем, как преодолеть подъемы заснеженные, как спускаться", - добавил Дзугулов. Он отметил, что каждому экипажу выдается дорожная книга с описанием маршрутов, по которым им предстоит проехать, также имеются точки сбора, где нужно будет отметиться.

О фестивале

Главным организатором фестиваля является внедорожный клуб "КБР 4х4" при поддержке Министерства курортов и туризма КБР, МВД по КБР, общественной организация "Созидание" и туристической компании "Путешествие". Идея проведения зимних джип-фестивалей в Кабардино-Балкарии зародилась более десяти лет назад, в 2020 году он проходит 3-6 января.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
Реклама на ТАСС
В Гидрометцентре назвали 2019 год самым теплым в России за всю историю наблюдений
При этом, если говорить конкретно о Сибири и северных районах Дальнего Востока, то год стал "вторым самым теплым"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС