Кабмин определил, к каким работам с памятниками культуры могут привлекаться волонтеры

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило перечень работ по сохранению памятников культуры, к участию в которых могут привлекаться волонтеры. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на сайте кабмина.

Согласно документу, волонтеры могут участвовать в работах по благоустройству территории памятника культуры, а также в ремонте и в работах "по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования, <…> за исключением реставрации представляющих собой историко-культурную ценность элементов".

Постановлением правительства утверждено также положение об особенностях участия добровольцев в работах по сохранению объектов культурного наследия. "Принятые решения будут способствовать развитию добровольчества в сфере сохранения объектов культурного наследия, расширению поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций", - отмечается на сайте кабмина.