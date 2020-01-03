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В Гидрометцентре назвали 2019 год самым теплым в России за всю историю наблюдений

При этом, если говорить конкретно о Сибири и северных районах Дальнего Востока, то год стал "вторым самым теплым"
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Завершившийся 2019 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России с 1877 года, сообщил в пятницу ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Не вызывает сомнения, что в Москве это был самый теплый год за всю историю наблюдений - с 1877 года. Именно с этой даты ведутся наблюдения инструментальные в Москве. Это был самый жаркий год в Москве, он на 0,3-0,4 [градуса] превысил предыдущий рекордный год. Тоже факт, не вызывающий сомнений: в центральной части европейской территории страны это тоже был самый жаркий год, но тут уже ведутся наблюдения с 1891 года", - сказал он.

Вильфанд подчеркнул, что 2019 год в Сибири и северных районах Дальнего Востока стал "вторым самым теплым в ранжированном температурном ряду самых теплых лет".

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