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Подготовка к 75-летию Победы

Посвященные 75-летию Великой Победы ледовые скульптуры появятся в Екатеринбурге

Создание скульптур завершат к седьмому января

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 января. /ТАСС/. Скульптуры, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, появятся в Екатеринбурге в рамках рождественского фестиваля "Вифлеемская звезда" на площади около Храма-на-Крови в Екатеринбурге, который построен на месте убийства семьи Романовых. Всего на фестивале, который начался под Новый год, появятся девять работ на эту тему, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе екатеринбургской епархии.

"Девять скульптур, посвященных победе в Великой Отечественной войне, появятся на фестивале "Вифлеемская звезда". Также в фестивале впервые принимает участие мастер из Литвы, он работает в команде с нашим постоянным участником", - сказали в пресс-службе.

Всего на фестивале работают 23 команды, каждая из которых представит по одной скульптуре. Над ледовыми шедеврами возле Храма-на-Крови также работают мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Твери, Перми, Нарьян-Мара, Чебоксар, Ижевска, Новосибирска, Барнаула, Иркутска, Екатеринбурга и Свердловской области.

Помимо "Великой Победы", темами фестиваля также стали "Праздник Рождества Христова", "Святая Екатерина - покровительница Екатеринбурга", "Время первых" - к 55-летию первого выхода человека - русского космонавта Алексея Леонова - в открытый космос, "Чудо гения Чайковского" - к 180-летию великого русского композитора.

"Для изготовления ледовых скульптур завезено 150 кубометров льда с Северского водоема", - отметили в пресс-службе, уточнив, что ледовые скульптуры будут завершены к седьмому января.

Теги
РоссияПодготовка к 75-летию Победы
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