В штольнях, но с мандаринами. Как осажденный Севастополь встречал 1942 год

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 января. /ТАСС/. Информация о праздновании нового 1942 года в осажденном Севастополе войдет в трехтомник по истории юго-западного Крыма, который планируется выпустить в 2021 году, сообщила ТАСС сенатор от Севастополя, автор учебных пособий и монографий по истории города Екатерина Алтабаева.
"Вне всякого сомнения, информация о том, как праздновали Новый год в Севастополе, войдет в трехтомник по истории юго-западного Крыма, который сейчас пишется. Это очень яркая страница в истории обороны Севастополя, которая много говорит и о том, как сопротивлялись врагу жители города, и о том, как создали праздник для детей, несмотря на то, что Севастополь был городом-фронтом", - сказала она.
Планируется, что монографию опубликуют в 2021 году. Сейчас авторы работают над текстами для нее.
Елка в убежище
Новый 1942 год Севастополь встречал в осаде: с трех сторон город стискивали гитлеровские войска, из-за бомбежек и артобстрелов школы, детсады, учреждения, а также жители города были вынуждены переехать в подвалы, штольни и казематы артиллерийских батарей. Более того, в декабре фашисты предприняли второй штурм города. Но несмотря на это, Новый год праздновали и жители города, и бойцы - в окопах на передовой. "Конец 1941 года - очень тяжелое время для осажденного Севастополя: бои [по отражению второго штурма] завершились только 31 декабря", - рассказала Алтабаева.
Немецкие войска рассчитывали взять его сходу, но город не сдавался 250 дней - оборону держали и военные, и мирные жители. Защищали город даже дети: помогали в производственных цехах, дежурили в отрядах воздушной обороны, сражались вместе с разведчиками и морской пехотой, ухаживали за раненными в госпиталях. Второй штурм Севастополя гитлеровцы начали 17 декабря, но взять город не смогли. Историки отмечают, что эта победа сказалась на настроении бойцов и мирных жителей.
"Новый год в городе праздновали в основном в убежищах - подвалах и штольнях (туннелях, вырубленных в скалах около города). Позаботились, чтобы были наряжены елки. С "Большой земли" в город прорвались корабли и суда - они привезли в том числе мандарины для праздника. Из городских запасов специально выделили муку и напекли печенья", - уточнила Алтабаева. Историк отметила, что лакомства предназначались детям, и спустя много десятилетий они уже взрослыми людьми с теплом вспоминали праздник.
Первый секретарь севастопольского горкома Борис Борисов, воспоминания которого приведены в газете "Красный черноморец", отмечал, что такой елки, как в убежище на Карла Маркса, он "не видывал никогда". "Снаружи ухали снаряды, разлетались в куски металл и камень, а тут, под сводом убежища, высилась убранная блестками и всевозможными игрушками елка", - отмечал он.
Одной из главных сложностей при организации праздника было то, что на территории Севастопольского оборонительного района, то есть в той части города и окрестностей, которые оставались под контролем советских сил, хвойные деревья не росли. "За "зелеными красавицами" нужно было пробраться за линию фронта - это был риск для жизни. Но нашлись добровольцы-разведчики 1-го Севастопольского полка морской пехоты, которые отправились на это нелегкое задание", - рассказала ТАСС научный сотрудник Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Анна Селиванова.
Откуда точно были добыты елки, неизвестно, как не сохранилось и имен тех, кто участвовал в рейде - история стала широко известна уже через много лет после войны из чьих-то опубликованных воспоминаний. Исследователи предполагают, что разведчики могли отправиться в Балаклавское лесничество - неподалеку от места, где базировался полк.
"Новогодний концерт" для фашистов
В окопах не только в любую минуту ожидали нового удара фашистов, но также готовились и к Новому году. Даже на 365-й зенитной батарее - одном из подразделений, принявших главный удар противника в последний день 1941 года.
В 2015 году работавшие в районе Мекензиевых гор - на том же участке, где располагалась 365-я батарея, - поисковики обнаружили окоп, видимо, засыпанный во время одного из зимних боев. "В окопе мы нашли остатки елочных игрушек. Сами игрушки были, наверное, матерчатыми, из недолговечных материалов - они не сохранились. Но остались металлические крепления - они очень характерные, их ни с чем не спутать", - сообщил ТАСС главный хранитель фондов Музейного комплекса "35-я береговая батарея" Андрей Могила.
Как рассказали ТАСС в Севастопольском военно-историческом музее-заповеднике, по-особому встретили 1942 год подразделения 2-го сектора обороны - на юго-восточном направлении. Пока на северном направлении бойцы обороняли свои позиции, 2-му сектору поставили задачу перейти в наступление.
Как это называли потом участники событий, командование разрешило устроить "небольшой концерт", чтобы "по-черноморски поздравить" противника с Новым годом. Полковник Евгений Жидилов, командовавший 7-й бригадой морской пехоты и 31 декабря досрочно вернувшийся в строй после ранения, писал: "С удовольствием включусь в разработку программы задуманного вами концерта. Выступим полным ансамблем".
И действительно, по данным историков, в новогоднюю ночь на этом участке фронта противника удалось отбросить в отдельных местах на расстояние до 400 м: для линии обороны Севастополя это довольно значимое расстояние.
Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу удалось взять город лишь с третьей попытки. Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага. Оккупация города длилась почти два года, город был освобожден 9 мая 1944 года. Севастополю присвоено звание города-героя, в 2019 году отмечалось 75-летие освобождения города.