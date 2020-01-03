В штольнях, но с мандаринами. Как осажденный Севастополь встречал 1942 год

Информацию о праздновании Нового года в осажденном городе планируют включить в трехтомник по истории юго-западного Крыма, который планируется выпустить в 2021 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 января. /ТАСС/. Информация о праздновании нового 1942 года в осажденном Севастополе войдет в трехтомник по истории юго-западного Крыма, который планируется выпустить в 2021 году, сообщила ТАСС сенатор от Севастополя, автор учебных пособий и монографий по истории города Екатерина Алтабаева. "Вне всякого сомнения, информация о том, как праздновали Новый год в Севастополе, войдет в трехтомник по истории юго-западного Крыма, который сейчас пишется. Это очень яркая страница в истории обороны Севастополя, которая много говорит и о том, как сопротивлялись врагу жители города, и о том, как создали праздник для детей, несмотря на то, что Севастополь был городом-фронтом", - сказала она. Планируется, что монографию опубликуют в 2021 году. Сейчас авторы работают над текстами для нее. Елка в убежище Новый 1942 год Севастополь встречал в осаде: с трех сторон город стискивали гитлеровские войска, из-за бомбежек и артобстрелов школы, детсады, учреждения, а также жители города были вынуждены переехать в подвалы, штольни и казематы артиллерийских батарей. Более того, в декабре фашисты предприняли второй штурм города. Но несмотря на это, Новый год праздновали и жители города, и бойцы - в окопах на передовой. "Конец 1941 года - очень тяжелое время для осажденного Севастополя: бои [по отражению второго штурма] завершились только 31 декабря", - рассказала Алтабаева.

Немецкие войска рассчитывали взять его сходу, но город не сдавался 250 дней - оборону держали и военные, и мирные жители. Защищали город даже дети: помогали в производственных цехах, дежурили в отрядах воздушной обороны, сражались вместе с разведчиками и морской пехотой, ухаживали за раненными в госпиталях. Второй штурм Севастополя гитлеровцы начали 17 декабря, но взять город не смогли. Историки отмечают, что эта победа сказалась на настроении бойцов и мирных жителей. "Новый год в городе праздновали в основном в убежищах - подвалах и штольнях (туннелях, вырубленных в скалах около города). Позаботились, чтобы были наряжены елки. С "Большой земли" в город прорвались корабли и суда - они привезли в том числе мандарины для праздника. Из городских запасов специально выделили муку и напекли печенья", - уточнила Алтабаева. Историк отметила, что лакомства предназначались детям, и спустя много десятилетий они уже взрослыми людьми с теплом вспоминали праздник. Первый секретарь севастопольского горкома Борис Борисов, воспоминания которого приведены в газете "Красный черноморец", отмечал, что такой елки, как в убежище на Карла Маркса, он "не видывал никогда". "Снаружи ухали снаряды, разлетались в куски металл и камень, а тут, под сводом убежища, высилась убранная блестками и всевозможными игрушками елка", - отмечал он. Одной из главных сложностей при организации праздника было то, что на территории Севастопольского оборонительного района, то есть в той части города и окрестностей, которые оставались под контролем советских сил, хвойные деревья не росли. "За "зелеными красавицами" нужно было пробраться за линию фронта - это был риск для жизни. Но нашлись добровольцы-разведчики 1-го Севастопольского полка морской пехоты, которые отправились на это нелегкое задание", - рассказала ТАСС научный сотрудник Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Анна Селиванова. Откуда точно были добыты елки, неизвестно, как не сохранилось и имен тех, кто участвовал в рейде - история стала широко известна уже через много лет после войны из чьих-то опубликованных воспоминаний. Исследователи предполагают, что разведчики могли отправиться в Балаклавское лесничество - неподалеку от места, где базировался полк. "Новогодний концерт" для фашистов В окопах не только в любую минуту ожидали нового удара фашистов, но также готовились и к Новому году. Даже на 365-й зенитной батарее - одном из подразделений, принявших главный удар противника в последний день 1941 года.