В ВОЗ заявили, что внимательно следят за вспышкой в КНР неизвестной болезни

ЖЕНЕВА, 3 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внимательно следит за вспышкой в КНР неизвестной болезни с симптомами пневмонии и поддерживает по данному вопросу контакт с правительством страны. Об этом сообщил в пятницу ТАСС официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

"ВОЗ в курсе сообщений о происходящем и установила связь с китайским правительством по данному вопросу", - отметил он, добавив, что организация "ведет плотный мониторинг события" и "сообщит дополнительные детали, как только они появятся".

Язаревич обратил внимание на тот факт, что в настоящее время ведется "расследование" по поводу заболевания, зарегистрированного в китайском городе Ухань. По его словам, "власти пока не могут подтвердить, какой патоген вызывает болезнь". "Существует много потенциальных причин вирусной пневмонии, многие из которых являются более распространенными, чем причины тяжелого острого респираторного синдрома (иное название - атипичная пневмония, SARS - прим. ТАСС)", - заключил собеседник агентства.

Как сообщил в пятницу Комитет по делам здравоохранения города Ухань, число инфицированных в результате вспышки неизвестной формы пневмонии возросло до 44 человек. Состояние 11 заболевших оценивается как тяжелое, еще 121 человек находится под наблюдением врачей.

31 декабря китайские власти сообщили, что по меньшей мере 27 человек заразились неизвестным видом пневмонии в городе Ухань, из них семь больных находились в тяжелом состоянии. Многие случаи заражения были связаны с городским рынком свежих морепродуктов: в настоящее время он закрыт. В большинстве случаев больные жалуются на лихорадку, у некоторых затруднено дыхание. Рентгенография грудной клетки показывает, что в отдельных случаях болезнь поражает легкие.

Газета "Жэньминь жибао" со ссылкой на источники в медицинских кругах города проинформировала, что этот вирус по своей природе не является новым видом атипичной пневмонии и с высокой долей вероятности можно говорить о новой форме тяжелой пневмонии. Во время вспышки SARS в 2003 году в мире умерли 774 человека.