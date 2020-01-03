В МВД назвали основной способ контрабанды наркотиков в Россию из Европы

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Основным способом контрабанды наркотиков в Россию из Европы, Юго-Восточной Азии и Южной Америки стали почтовые отправления и экспресс-доставка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД, отвечая на соответствующий запрос агентства.

"Основными маршрутами контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров с использованием почтовых отправлений и возможностей фирм, специализирующихся на международной экспресс-доставке грузов, являются государства Европы, Юго-Восточной Азии и Южной Америки", - уточнили в министерстве.

В МВД пояснили, что опийные наркотики поступают в Россию в основном из стран Центральной Азии и Прикаспийского региона, сильнодействующие вещества - из ряда стран Восточной Европы, Центральной и Восточной Азии, кокаин - из государств Латинской Америки.

Всего, по данным МВД, с января по ноябрь 2019 года в России зарегистрировано более 176,7 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.