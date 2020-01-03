Около 100 человек провели час на сломавшемся подъемнике на финском лыжном курорте

ХЕЛЬСИНКИ, 3 января. /ТАСС/. Порядка 100 человек в пятницу провели около часа в ожидании эвакуации с вышедшего из строя подъемника на горнолыжном курорте Саариселькя на севере Финляндии. Об этом сообщил телеканал MTV3 со ссылкой на спасателей.

Остановка подъемника была вызвана технической неполадкой. По данным спасателей, его удалось запустить в обратном направлении и эвакуировать с него людей. Пострадавших в ходе инцидента нет.

Саариселькя является самым северным лыжным курортом Европы и популярным местом для зимнего туризма, куда каждый год съезжаются гости из разных стран, в том числе из России.