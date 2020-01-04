Бывший министр обороны Японии отверг обвинения во взяточничестве

ТОКИО, 4 января. /ТАСС/. Бывший министр обороны Японии Такэси Ивая отрицает, что получил взятку от китайской компании, заинтересованной в создании в Японии казино, которые будут действовать в рамках создающихся на территории страны курортных зон. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

"Я никогда не получал каких-либо денег", - приводит агентство слова Иваи, произнесенные экс-министром на встрече с избирателями в его родном округе в префектуре Оита. Ивая, который, по данным японской прессы, мог быть в числе депутатов, получавших взятки от китайской компании, на добровольной основе уже дал показания в столичной прокуратуре по этому делу. Бывший глава японского оборонного ведомства был в числе законодателей, активно выступавших за развитие в стране специальных курортных зон, допускающих создание на их территории казино.

В Японии в конце прошлого года был арестован депутат нижней палаты парламента от правящей Либерально-демократической партии Цукаса Акимото, которого подозревают в получении взятки от китайского игорного бизнеса. Акимото неоднократно занимал посты парламентского заместителя ряда министров, был ответственным за вопрос о внедрении в Японии казино, которые до недавнего времени были в стране запрещены. Следствие зафиксировало его контакты с одной из китайских компаний, специализирующихся на игорном бизнесе. Она проявляет активный интерес к участию в создании в Японии казино, которые могли бы действовать в рамках вновь создающихся крупных курортов.

По данным прокуратуры, представители этой компании без декларирования завозили в Японию наличные средства в размере по меньшей мере десятков тысяч долларов. Следствие подозревает, что эти деньги были переданы депутату в виде взятки в размере 3 млн иен (около $27,5 тыс.). Помимо этого, как утверждается, ему оплатили туристическую поездку на сумму 700 тыс. иен (более $6,4 тыс.). В связи с этим делом арестованы также трое граждан КНР - сотрудники китайской компании, пытавшейся получить лицензию на создание казино в Японии.

Закон о легализации игорных зон был принят в Японии в декабре 2016 года. Постепенно его предполагается дополнять документами, уточняющими порядок работы таких заведений. Ранее азартные игры в Японии были запрещены, за исключением тотализатора на скачках, велосипедных гонках и состязаниях на моторных лодках, доходы от которых частично идут на благотворительность. Пока в Японии идет обсуждение вопроса о том, где будут размещаться казино, которые предполагается использовать для привлечения туристов в провинциальные города. Первые игорные зоны предполагается создать к 2023 году.