СМИ: Honda в 2020 году начнет продажи беспилотных автомобилей третьего уровня автономности

ТОКИО, 4 января. /ТАСС/. Автоконцерн Honda станет первым японским производителем, который начнет продажу беспилотных автомобилей с третьем уровнем автоматизации. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

По данным источника агентства в компании, продажи автомобилей с так называемыми беспилотными технологиями третьего уровня начнутся уже в середине этого года. Третий уровень позволяет водителю, находящемуся внутри машины, отвлечься от дороги и заняться такими делами, как чтение или просмотр ТВ. В то же время новый автомобиль от Honda сможет находиться в режиме автопилота только на дорогах с низкой скоростью движения или в пробках. Kyodo отмечает, что немецкая компания Audi уже продает в Японии автомобили с беспилотными технологиями третьего уровня.

Ожидается, что официально Honda представит свой новый продукт в июле этого года, после того как будут завершены последние этапы тестирования. Третий уровень автономности также обязывает человека находиться в кресле водителя для того, чтобы в случае необходимости взять управление транспортным средством на себя. Полная автоматизация достигается на пятом уровне - ожидается, что в таких автомобилях даже не будет рулевого колеса, а все пассажиры будут размещаться на задних сиденьях.

Разработкой беспилотных машин заняты многие японские компании, все более конкурирующие в этом между собой. Правительство страны уже подготовило первый свод правил использования таких машин на дорогах. В первую очередь, их предполагается задействовать в сельской местности, где не хватает профессиональных водителей. Но не останутся без внимания новейших технологий и крупнейшие мегаполисы страны: недавно Почта Японии провела в центре Токио испытания прототипов автоматических машин для развозки корреспонденции и посылок.

Японские власти ранее направили порядка 2,85 трлн иен (около $25 млрд) на развитие технологий беспилотного управления и создание новых поколений экологически чистых авто. Ожидается, что уже в 2020 году беспилотные автомобили будут разрешены в некоторых районах страны, а к 2025 году планируется сформировать из них полноценный внутренний парк.