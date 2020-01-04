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Зимбабве из-за засухи грозит беспрецедентный голод

В стране утратили половину урожая зерновых. По подсчетам экспертов ООН, в январе 2020 года в Зимбабве недоедают 7,7 млн человек, что составляет половину от общей численности населения страны

ПРЕТОРИЯ, 4 января. /ТАСС/. Продолжающаяся в Зимбабве засуха привела к крупным потерям урожая различных культур, что усилило опасения относительно наступления в стране беспрецедентного за все последние годы голода. Об этом сообщила в пятницу южноафриканская радиостанция SABC.

Нынешний сезон дождей не принес ожидавшихся ливней, на территории всей страны продолжает стоять жаркая и сухая погода. В результате посаженные в апреле семена не получили необходимой влаги и поля остались без всходов. Потери урожая кукурузы, которая является главным продуктом зимбабвийцев, уже достигли 50% по сравнению с 2018 годом, отметили власти. Ежегодные потребности Зимбабве в кукурузе составляют 2,2 млн тонн.

Сейчас страна производит менее половины зерна от необходимого объема для удовлетворения спроса со стороны населения. Согласно подсчетам экспертов ООН, в августе 2019 года около трети населения Зимбабве, или более 5 млн человек недоедали. В нынешнем январе эта цифра увеличилась до 7,7 млн человек, что составляет половину от общей численности страны.

С августа минувшего года Всемирная продовольственная программа (ВПП), которая работает в рамках ООН, начала в Зимбабве раздачу продуктов питания наиболее обездоленным слоям населения. По словам заместителя ВПП в Зимбабве Нильса Бальцера, в ближайшие недели помощь в обеспечение едой потребуется 4,1 млн зимбабвийцев. "Мы ожидаем, что пик голода придется на февраль - март текущего года", - отметил он. По словам Нильса Бальцера, международному сообществу необходимо действовать быстро с тем, чтобы не допустить начала полномасштабного голода в этой африканской стране.

Хлеб, мыло, соль

Нехватка продовольствия сопровождается быстрым ростом цен на продукты и увеличением инфляции в экономике Зимбабве. Так, за последние шесть месяцев цена буханки хлеба увеличилась в 20 раз. При этом существуют большие перебои с поставками хлеба в магазины. Кукуруза подорожала за тот же период времени в три раза. На половине работающих в стране рынков кукуруза сейчас отсутствует в продаже. В условиях нынешних трудностей, население Зимбабве сокращает потребление продуктов, продает имеющийся скот, пытаться получить кредиты или взять взаймы с тем, чтобы пережить трудные времена.

Правительство страны, которое поддерживало наиболее бедные группы населения денежными выплатами, вынуждено из-за нехватки валюты перейти на прямую выдачу продуктов. Это, в свою очередь, сопряжено с большими трудностями в сборе, доставке и распределении продовольствия.

"Учитывая сложность создавшейся ситуации, правительство рассматривает возможность добавить в список субсидированных товаров хлеб, соль, мыло и растительное масло", - объявил на минувшей неделе президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Он заявил, что власти аннулируют лицензии у магазинов, которые взимают чрезмерную плату за кукурузную муку. Глава государства также сообщил, что в ближайшие недели страна закупит крупные партии кукурузы у Украины, Мексики и ЮАР. Сейчас Зимбабве в экстренном порядке требуется около 200 тыс. тонн продовольствия, чтобы накормить в ближайшие три месяца людей, которые без этого обречены на голод.

Региональная проблема

На юге Африки кроме Зимбабве тревожная ситуация с обеспечением населения едой сложилась в Замбии. Сейчас в этой стране более 1,7 млн человек живут впроголодь. Трудности сочетаются с острой нехваткой питьевой воды, так как из-за засух в Замбии пересохли реки. Это ведет к повсеместному забою фермерами скота, так как животных нечем поить.

По подсчетам специалистов ООН, к февралю - марту число страдающих от голода замбийцев увеличится до 2,3 млн. Население Замбии составляет 17,1 млн человек. Засуха также вызывает затяжные отключения электричества как в Замбии, так и Зимбабве, что сокращает производство идущих на экспорт сырьевых товаров. Это ведет к падению доходов бюджетов африканских стран и нехватке валюты на приобретение продуктов на мировых рынках. В результате и Замбия, и Зимбабве сейчас во всей большей степени вынуждены полагаться на помощь ООН, других международных организаций и благотворительных фондов для того, чтобы накормить своих жителей в предстоящие голодные месяцы.

Теги
ЗамбияЗимбабве
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