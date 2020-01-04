Пятеро россиян прошли в финал Международной недели детской моды на Хайнане

В отборочных турах в разных городах России приняли участие более тысячи молодых моделей и дизайнеров. Финалисты - Навдужас Ева из Тюмени, Романова Екатерина из Новосибирска, Ковалева Ксения из Екатеринбурга, Сафонова Вероника из Омска и Летовальцев Сергей из Москвы - выиграли путевку на Хайнань для себя и одного из родителей. Кроме того, все участники отборочных туров смогли ознакомиться с культурными и другими достопримечательностями Хайнаня и города Санья в рамках специальных презентаций.

"В финале участников ждет много сюрпризов и "благословение" самого Вячеслава Михайловича Зайцева, который войдет в жюри конкурса", - рассказал Радюк.

В неделе детской моды ожидается участие дизайнеров и юных моделей из Китая, России, Белоруссии и других стран. В Китае отборочные туры прошли не только на Хайнане, но и в других регионах - в провинциях Гуандун, Сычуань, Шаньдун, Хэнань и Хэбэй, а также в Пекине. Помимо показов одежды, в программу финала недели моды, который завершится 5 января, включены музыкальные концерты, фотовыставки о туризме, развлекательные представления и другие мероприятия.

Первая Международная неделя детской моды прошла в августе 2018 года и собрала участников из восьми стран: Белоруссии, Великобритании, Казахстана, Китая, России, США, Украины и Филиппин.