Кабмин утвердил план мероприятий по адаптации к изменениям климата до 2022 года

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило национальный план мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата до 2022 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте кабмина.

"Утвержденный национальный план является первым этапом мероприятий по адаптации экономики и населения к изменениям климата и включает в себя институциональные, организационные и методические мероприятия, направленные на формирование государственных подходов к адаптации к изменениям климата", - указано в сообщении.

Документ описывает меры экономического и социального характера, осуществляемые федеральными и региональными органами исполнительной власти в целях уменьшения уязвимости населения России, экономики и природных объектов к последствиям изменений климата, а также использования благоприятных возможностей, обусловленных такими изменениями.

Согласно распоряжению, федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию плана, поручено утвердить отраслевые планы адаптации к изменениям климата, а властям регионов рекомендовано организовать работу по адаптации к изменениям климата и утвердить соответствующие региональные планы.