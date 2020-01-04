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Путин поручил кабмину помочь местным властям готовить Универсиаду-2023 в Екатеринбурге

Президент также дал распоряжение правительству содействовать при освещении универсиады средствами массовой информации

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ оказывать содействие правительству Свердловской области при организации универсиады, которая пройдет в 2023 году в Екатеринбурге. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Оказать содействие правительству Свердловской области и общероссийской общественной организации "Российский студенческий спортивный союз" в организации и проведении на высоком организационном уровне XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге", - говорится в документе.

Правительству РФ также дано распоряжение содействовать при освещении универсиады средствами массовой информации.

Кроме того, российский президент рекомендовал и органам исполнительной власти субъектов подключиться к подготовке спортивного мероприятия.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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