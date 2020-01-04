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Количество зарегистрированных в России автомобилей увеличилось до 60,5 млн

В МВД сообщили, что чаще всего россияне покупают автомобили весной и в начале лета

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Россияне являются владельцами более 60,5 млн автомобилей, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

"В России зарегистрировано свыше 60,5 млн транспортных средств, что на 1,3% больше, чем годом ранее", - уточнили в министерстве.

По данным МВД, чаще всего россияне покупают автомобили весной и в начале лета, именно на этот период приходится пик регистрационных действий. "Наибольшее число зарегистрированных транспортных средств приходится на Москву и Московскую область", - отметили в МВД.

Ранее сообщалось, что с 1 января этого года вступил в силу закон "О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", согласно которому владельцы новых машин смогут регистрировать автомобили и устанавливать госномера в автосалонах в день покупки. Новые автомобили будут проходить регистрацию в автосалонах, которые включены в специальный реестр организаций, участвующих в регистрации транспортных средств.

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Россия
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