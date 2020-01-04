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Новый год и Рождество - 2020

Гостей Сочи в новогодние праздники ждут фестиваль фейерверков и бесплатные концерты

Для жителей и туристов установлены арт-объекты и работают рождественские ярмарки

СОЧИ, 4 января. /ТАСС/. Туристы, которые отправятся на новогодние каникулы в Сочи, смогут посетить фестиваль фейерверков, побывать на бесплатных концертах звезд российской эстрады и принять участие в масштабном фестивале Live Fest.

Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. В летний сезон туристы предпочитают семейный отдых в прибрежной зоне, зимой - активный отдых на горнолыжных курортах, в межсезонье в городе популярен отдых по программам санаторно-курортного отдыха.

Поднявшись в горный поселок Красная Поляна, туристы могут остановиться в трех горнолыжных курортах: "Роза хутор", "Газпром" и "Красная Поляна" (Бывший "Горки город"). Они включают 110 горнолыжных трасс разного уровня сложности общей протяженностью более 177 км, 64 канатные дороги, гостиничную инфраструктуру, а также развлечения и возможности проведения конгрессных мероприятий.

Каникулы в горах

Как рассказали в пресс-службе курорта "Роза Хутор", с  4 по 7 января 2020 года в МКК "Роза Холл" проходит фестиваль Live Fest. Здесь свои сольные выступления представят Леонид Агутин и группа "БИ-2". А на традиционном рождественском концерте 6 январявыступят Елка, Полина Гагарина, Burito, Анна Плетнева и музыкальный проект Filatov&Karas. Кроме того, на Live Fest 7 января выступят представители музыки больших городов - молодые исполнители.

Для любителей красивых фотографий до середины января на площади Мзымта будет установлен арт-объект в виде новогоднего шара. Это инсталляция, призванная создавать праздничное настроение и атмосферу новогодней сказки. А на соседнем курорте "Красная поляна" можно будет сделать незабываемые снимки на фоне огромных пушистых украшенных елей, установленных в парке Времена года.

В пресс-службе курорта "Красная поляна" отметили, что на их курорте будет не менее насыщенная программа. "На курорте состоится незабываемый Фестиваль фейерверков. Гости увидят уникальные фейерверк-шоу лучших пиротехнических команд, а музыкальное сопровождение произведет на всех неизгладимое впечатление", - сообщили в пресс-службе курорта "Красная поляна".

До середины января на "Красной поляне" пройдет рождественская ярмарка Polyana Local Market, где можно будет приобрести новогодние елочные украшения, праздничные пряники, яблоки в карамели и другие лакомства, сувениры, одежду и аксессуары, созданные руками местных мастеров. Также в период праздников ежедневно в своей резиденции гостей будет встречать Дед Мороз со Снегурочкой, где для детей будет организована развлекательная программа с хороводами, тематическими мастер-классами и уличным забавами.

Для любителей азартных игр далеко ходить не придется. В казино "Красная поляна" в январе пройдет ряд бесплатных концертов звезд российской и зарубежной эстрады: Эмира Кустурицы, Владимира Кузьмина, Лолиты, также в период каникул в казино выступят группы "2Маши", "Градусы", "Ленинград" и "Жуки".

Новый год у моря

Отдохнув в горах Сочи, можно будет поменять обстановку и от снежных сугробов спуститься к прибрежным пальмам. Тем более сделать это можно будет абсолютно бесплатно. Как сообщали в пресс-службе "Красной поляны", между курортом и прибрежным кластером будут курсировать специальные бесплатные автобусы.

Как сообщили в пресс-службе "Сочи парка", здесь для гостей и жителей города будет работать усадьба Деда Мороза, которую можно будет посетить и пообщаться с главным волшебником праздника.

"С 28 декабря по8 января гостей парка ждет насыщенная программа: парад сказочных героев, барабанное шоу, веселая дискоелка, праздник в Резиденции Бабы Яги, акробатические шоу, служба доставки Деда Мороза и танцы на вертикали, представления в дельфинарии, шоу мыльных пузырей, шоу забавных медвежат Потапа и Милы", - сообщили в пресс-службе.

Теги
РоссияКраснодарский крайНовый год и Рождество - 2020
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