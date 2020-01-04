{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В городе на юго-востоке Чехии осквернили мечеть

Представитель полиции сообщил, что на здание нанесли надпись с призывом не распространять ислам в республике

ПРАГА, 4 января. /ТАСС/. Неизвестные осквернили мечеть в городе Брно на юго-востоке Чешской Республики. Об этом сообщил в субботу журналистам представитель полиции Богумил Малашек.

"В Брно на здание мечети неизвестные нанесли надпись: "Не распространяйте ислам в Чешской Республике! Если будете это делать, убьем вас!", - сказал он. - Полиция ведет поиск злоумышленников".

Осквернение мечети произошло в пятницу вечером. Полиция анализирует данные с камер внешнего наблюдения, размещенных на прилегающих к зданию улицах, и собирает свидетельства очевидцев, которые помогут установить личности злоумышленников.

В Брно мечеть действует с 1998 года. Она несколько раз подвергалась осквернению. На стене здания появлялись оскорбительные для мусульман надписи, в его окна кидали камни. Наиболее часто нападения происходили в период апогея миграционного кризиса в Евросоюзе.

Теги
Чехия
Реклама на ТАСС
Пассажиры вынужденно севшего в Перми лайнера вылетели в Петербург
Самолет совершил вынужденную посадку из-за проблем с навигационным оборудованием
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС