В городе на юго-востоке Чехии осквернили мечеть

ПРАГА, 4 января. /ТАСС/. Неизвестные осквернили мечеть в городе Брно на юго-востоке Чешской Республики. Об этом сообщил в субботу журналистам представитель полиции Богумил Малашек.

"В Брно на здание мечети неизвестные нанесли надпись: "Не распространяйте ислам в Чешской Республике! Если будете это делать, убьем вас!", - сказал он. - Полиция ведет поиск злоумышленников".

Осквернение мечети произошло в пятницу вечером. Полиция анализирует данные с камер внешнего наблюдения, размещенных на прилегающих к зданию улицах, и собирает свидетельства очевидцев, которые помогут установить личности злоумышленников.

В Брно мечеть действует с 1998 года. Она несколько раз подвергалась осквернению. На стене здания появлялись оскорбительные для мусульман надписи, в его окна кидали камни. Наиболее часто нападения происходили в период апогея миграционного кризиса в Евросоюзе.