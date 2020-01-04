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Поклонская предложила переименовать законопроект о профилактике домашнего насилия

По словам депутата Госдумы, документ следует назвать "Законом об укреплении и сохранении семьи"

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Депутат Госдумы от Республики Крым, заместитель председателя думского комитета по международным делам Наталья Поклонская предложила переименовать готовящийся законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ" в "Закон об укреплении и сохранении семьи", заявив также о намерении предложить к нему поправки. Свое предложение депутат озвучила в своем Telegram-канале в субботу.

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"Данный законопроект действительно нуждается в серьезных изменениях. После праздников я внесу свои поправки", - написала она. "Для начала предлагаю изменить название законопроекта - пусть это будет "Закон об укреплении и сохранении семьи". Не нужно выставлять семью местом ужаса и постоянных побоев", - добавила Поклонская.

При этом она призвала "всех не только критиковать, но и поучаствовать в доработке документа". Депутат заверила, что ее помощники и юристы обработают поступившие предложения.

"Мой личный опыт подсказывает, что изменения в семейном законодательстве очень нужны! Например, судебное предписание, которое поможет женщине обезопасить себя и ребенка от домашнего тирана, потерявшего контроль над собой из-за слабости к алкоголю. Такая бумажка, выданная в суде, спасет сотни жизней тех, кто не может себя защитить", - заметила Поклонская.

Теги
РоссияПоклонская, Наталья Владимировна
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